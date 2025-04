Jason McNiff spielt am Freitag im Ratskeller Hainichen

Neu auf die Liste der eigenartigen Konzerte in Hainichen kommt nun ein Engländer mit irischen und polnischen Wurzeln.

Hainichen.

Einen Engländer begrüßt Wirt Steffen „Kuno“ Kunze am Freitag im Ratskeller in Hainichen (Bahnhofstraße 1). Das Konzert von Jason McNiff im Kellergewölbe unter der Sparkasse beginnt 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr. Das Mojo-Magazine nannte ihn Großbritanniens besten Fingerstyle Gitarristen. Der Troubadour aus Hastings hat irische und polnische Wurzeln. Die stilistische Bandbreite seiner acht veröffentlichten Alben reicht von Folk bis Country und Americana, während ihm immer etwas typisch Englisches anhaftet. Mit markanter, fast zerbrechlich wirkender Stimme entführt er die Zuhörer in sein musikalisches Universum. Sein aktuelles Album „Everything‘s A Song“ erschien 2024. (fa)