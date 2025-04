„Jetzt fängt das schöne Frühjahr an“: Marbacher Posaunenchor lädt zum Benefizkonzert

Am Donnerstag, 20. März, 19.30 Uhr sollen bekannte Lieder zum Mitsingen erklingen. Und das alles für einen guten Zweck.

Striegistal.

„Jetzt fängt das schöne Frühjahr an“. Unter diesem Motto lädt der Marbacher Posaunenchor am Donnerstag, 20. März, ab 19.30 Uhr zu einem Benefizkonzert in die Marbacher Gaststätte „Anker“, Hauptstraße 87, ein. „Wir blasen Lieder zum Mitsingen, die zum Frühling passen. Wir verlangen keinen Eintritt, aber wir sammeln Spenden für Isabel Winecker. Sie hat eine seltene Krankheit und die sehr teure Operation, die ihr Leben retten könnte, bezahlt die Krankenkasse nicht. Also gab es in Marbach einen Spendenaufruf, und viele spenden“, erklärt Frieder Lomtscher vom Marbacher Posaunenchor. Erklingen sollen zum Beispiel Lieder wie „Winter ade“, „Im Märzen der Bauer“, „Alle Vögel sind schon da“ oder „Es tönen die Lieder“. (fp)