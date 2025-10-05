Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Jüdisches Erntedankfest trifft „Purple Path“: So feiert Mittweida sieben Tage Kunst und Gastfreundschaft beim Sukkot

Alexander Ochs (links) und Benyamin Reich in der „Sukka“, die sich zufällig am Hochschulrektorat fand und prompt „eingespannt“ wurde. Reich stellte Bezüge zu Michelangelos nacktem „David“ her – unter dem Dach einer mit Seilen und Stricken in „Purple Path“-Farben verkleideten Sukka.
Alexander Ochs (links) und Benyamin Reich in der „Sukka", die sich zufällig am Hochschulrektorat fand und prompt „eingespannt" wurde. Reich stellte Bezüge zu Michelangelos nacktem „David" her – unter dem Dach einer mit Seilen und Stricken in „Purple Path"-Farben verkleideten Sukka. Bild: M. Niemann
Alexander Ochs (links) und Benyamin Reich in der „Sukka“, die sich zufällig am Hochschulrektorat fand und prompt „eingespannt“ wurde. Reich stellte Bezüge zu Michelangelos nacktem „David“ her – unter dem Dach einer mit Seilen und Stricken in „Purple Path“-Farben verkleideten Sukka.
Alexander Ochs (links) und Benyamin Reich in der „Sukka“, die sich zufällig am Hochschulrektorat fand und prompt „eingespannt“ wurde. Reich stellte Bezüge zu Michelangelos nacktem „David“ her – unter dem Dach einer mit Seilen und Stricken in „Purple Path“-Farben verkleideten Sukka. Bild: M. Niemann
Mittweida
Jüdisches Erntedankfest trifft „Purple Path“: So feiert Mittweida sieben Tage Kunst und Gastfreundschaft beim Sukkot
Von Manuel Niemann
Sieben Tage lang wird Mittweida zur Laubhütte: Das Sukkot-Festival bringt Kunst, Musik und Begegnung in die Stadt – inspiriert von jüdischer Tradition und lebensfroher Gastfreundschaft.

Ein Fest der Begegnung und Gastfreundschaft, das Mittweida zur Sukka, zur Laubhütte macht: Das jüdische Erntedank- und Freudenfest Sukkot wird sieben Tage lang gefeiert.
