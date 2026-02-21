MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Bild: Manuel Niemann
Bild: Manuel Niemann
 4 Bilder
Mittweida
Jugendclub Berthelsdorf: Rekordandrang beim Darts-Turnier
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Darts-Tempel Berthelsdorf: 48 Teams warfen bei den 4. Darts Open um 150 Euro Siegprämie. Im Mai soll im Ort ein Dartsverein gegründet werden.

Pfeile im Sekundentakt: Fast 100 Hobbyspieler aus Mittelsachsen verwandelten den Jugendclub Berthelsdorf (JCB) am Samstag in einen Darts-Tempel. Zur vierten Auflage der „Darts Open“ traten 48 Zweier-Teams an – aus Freiberg, Döbeln, Mittweida und Richtung Chemnitz. Veranstalter war neben dem JBC das DVAG-Team Frankenberg, das die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:19 Uhr
3 min.
Überraschendes Aus für beliebte Gaststätte: „Erdbeerschänke“ in Wilkau-Haßlau schließt
Betreiber Ronald Otto am Tresen der nun geschlossenen Gaststätte. Das Foto entstand 2024.
Die „Erdbeerschänke“ stellt mit sofortiger Wirkung den Betrieb ein. Betreiber Ronald Otto führt gesundheitliche Gründe an. Gäste haben aber noch an einem Tag die Möglichkeit, dort zu essen.
Valentin Hermann
22.02.2026
2 min.
Lawinenkatastrophe in Kalifornien: Alle neun Toten geborgen
Tagelanges Schneetreiben behinderte die Bergungsaktion.
Vier Tage nach dem verheerenden Lawinenunglück in den USA sind alle Toten geborgen worden. Schneemassen hatten den Einsatz erschwert. Inzwischen ist auch die Identität der Opfer bekannt.
22.02.2026
2 min.
"Terroranschlag": Explosionen in westukrainischer Stadt Lwiw
Lwiw ist nur etwa 50 Kilometer Luftlinie von der polnischen Grenze entfernt.
Die nahe der Grenze zu Polen gelegene Großstadt Lwiw wird nachts von Explosionen erschüttert. Polizisten sollen in eine Falle gelockt worden sein. Der Bürgermeister spricht von Terrorismus.
16.01.2026
1 min.
Wie Hainichen den Kriegskindern in der Ukraine Hoffnung schenkt
Thomas Kretschmann vom Verein übergab Yulia Kravchenko die Papiere zur Überführung des Fahrzeugs in die Ukraine.
In Hainichen startete am Freitag der 37. Hilfstransport in die Ukraine – mit einem umgebauten Wahlkampfwagen und Geschenken für ein Kinderheim.
Manuel Niemann
20.02.2026
1 min.
Modellbahnausstellung in Hainichen: „Striegistalexpress“ nimmt Fahrt auf
Ulrich Weinbrecht und Frank Drechsel vom Verein bereiteten am Freitag die Modellbahnausstellung vor.
Volle Fahrt voraus: Beim Verein Modellbahnclub Hainichen gibt es an zwei Wochenenden im Februar und März Modellbahnen zum Staunen.
Manuel Niemann
08:45 Uhr
3 min.
Als Erzgebirgerin Sieglinde als Siegfried von der Ski-Schanze flog
Für den Fototermin hat Sieglinde Eißmann in Gahlenz bei Oederan noch einmal die Langlaufski ihrer Jugend vom Boden geholt und staubt sie zünftig ab.
Das Skispringen eine reine Männerdisziplin? Sieglinde Eißmann aus dem Oederaner Ortsteil Gahlenz trat mit ihren Sprüngen vor über 30 Jahren den Gegenbeweis an. Während Olympia 2026 erinnert sie sich.
Christof Heyden
Mehr Artikel