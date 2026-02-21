Jugendclub Berthelsdorf: Rekordandrang beim Darts-Turnier

Mittweida
Darts-Tempel Berthelsdorf: 48 Teams warfen bei den 4. Darts Open um 150 Euro Siegprämie. Im Mai soll im Ort ein Dartsverein gegründet werden.
Pfeile im Sekundentakt: Fast 100 Hobbyspieler aus Mittelsachsen verwandelten den Jugendclub Berthelsdorf (JCB) am Samstag in einen Darts-Tempel. Zur vierten Auflage der „Darts Open“ traten 48 Zweier-Teams an – aus Freiberg, Döbeln, Mittweida und Richtung Chemnitz. Veranstalter war neben dem JBC das DVAG-Team Frankenberg, das die...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.