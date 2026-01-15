MENÜ
Teils mit Brezeln gestärkt, gingen hunderte junge Erwachsene auf Entdeckungstour. Bild: Tim Fischer
Teils mit Brezeln gestärkt, gingen hunderte junge Erwachsene auf Entdeckungstour. Bild: Tim Fischer
Mittweida
Jugendliche strömen zum Campustag der TU Freiberg und dem Studieninfotag der Hochschule Mittweida
Von Johanna Klix
Viele Gespräche mit Studierenden, noch mehr Infos: An der TU in Freiberg und der Hochschule in Mittweida machten sich hunderte potenzielle Studienanfänger zu Studiengängen, Snacks und WG-Zimmer-Suche schlau.

Kommunikation war am Donnerstag Trumpf an der TU Freiberg und an der Hochschule Mittweida. Im Hörsaalzentrum und der Universitätsbibliothek in Freiberg war deutlich mehr Betrieb als sonst. In vielen persönlichen Gesprächen sollte der Informationshunger der Gäste gestillt werden. Viele junge Erwachsene kamen mit konkreten Vorstellungen. „Da...
