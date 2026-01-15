Jugendliche strömen zum Campustag der TU Freiberg und dem Studieninfotag der Hochschule Mittweida

Mittweida
Viele Gespräche mit Studierenden, noch mehr Infos: An der TU in Freiberg und der Hochschule in Mittweida machten sich hunderte potenzielle Studienanfänger zu Studiengängen, Snacks und WG-Zimmer-Suche schlau.
Kommunikation war am Donnerstag Trumpf an der TU Freiberg und an der Hochschule Mittweida. Im Hörsaalzentrum und der Universitätsbibliothek in Freiberg war deutlich mehr Betrieb als sonst. In vielen persönlichen Gesprächen sollte der Informationshunger der Gäste gestillt werden. Viele junge Erwachsene kamen mit konkreten Vorstellungen. „Da...
