Maren Altmann aus Marbach erhält für ihr Engagement die Annen-Medaille des Freistaates Sachsen. Überreicht wurde die Medaille auf Schloss Albrechtsberg in Dresden.
Maren Altmann aus Marbach erhält für ihr Engagement die Annen-Medaille des Freistaates Sachsen. Überreicht wurde die Medaille auf Schloss Albrechtsberg in Dresden. Bild: Tom Altmann
Maren Altmann aus Marbach erhält für ihr Engagement die Annen-Medaille des Freistaates Sachsen. Überreicht wurde die Medaille auf Schloss Albrechtsberg in Dresden.
Maren Altmann aus Marbach erhält für ihr Engagement die Annen-Medaille des Freistaates Sachsen. Überreicht wurde die Medaille auf Schloss Albrechtsberg in Dresden. Bild: Tom Altmann
Mittweida
„Jugendrotkreuz ist mein zweites Zuhause“: Marbacherin erhält Annen-Medaille vom Freistaat
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Maren Altmann liebt die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beim DRK. Schon viele Schützlinge hat sie in Erster Hilfe fitgemacht. Für diesen Einsatz gab es jetzt eine besondere Auszeichnung.

Wie kann ich im Notfall Erste Hilfe leisten? Das weiß Maren Altmann aus Marbach nicht nur selbst. Sie hat es auch schon vielen Kindern und Jugendlichen vermittelt, die das Wissen sogar im Ernstfall anwenden konnten. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz, den sie neben ihrem Beruf stemmt, erhält die 49-Jährige in diesem Jahr die Annen-Medaille vom...
