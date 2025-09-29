„Jugendrotkreuz ist mein zweites Zuhause“: Marbacherin erhält Annen-Medaille vom Freistaat

Mittweida
Maren Altmann liebt die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen beim DRK. Schon viele Schützlinge hat sie in Erster Hilfe fitgemacht. Für diesen Einsatz gab es jetzt eine besondere Auszeichnung.
Wie kann ich im Notfall Erste Hilfe leisten? Das weiß Maren Altmann aus Marbach nicht nur selbst. Sie hat es auch schon vielen Kindern und Jugendlichen vermittelt, die das Wissen sogar im Ernstfall anwenden konnten. Für ihren ehrenamtlichen Einsatz, den sie neben ihrem Beruf stemmt, erhält die 49-Jährige in diesem Jahr die Annen-Medaille vom...
