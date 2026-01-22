Jungen sollen in Hainichen Böller nach Mädchen geworfen haben: Appell an Beobachter in ähnlichen Situationen

Die Polizei ermittelt nach einem Vorfall in Hainichen wegen des Versuchs einer Körperverletzung. Derweil bereitet ein Projekt im Hort auf Gefahrensituationen vor.

Der Schreck ist Anica Goller aus Hainichen noch einen halben Tag später anzuhören. Am Mittwochnachmittag hat ihre Tochter (10) in Hainichen eine Situation erlebt, die keinem Kind widerfahren sollte.