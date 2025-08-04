Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Blick auf die sächsische Kleinstadt Waldheim mit dem Rathaus von 1902 (links) und der JVA (oben rechts).
Blick auf die sächsische Kleinstadt Waldheim mit dem Rathaus von 1902 (links) und der JVA (oben rechts). Bild: Ulf Dahl
Blick auf die sächsische Kleinstadt Waldheim mit dem Rathaus von 1902 (links) und der JVA (oben rechts).
Blick auf die sächsische Kleinstadt Waldheim mit dem Rathaus von 1902 (links) und der JVA (oben rechts). Bild: Ulf Dahl
Mittweida
JVA Waldheim: Blick hinter die Gefängnismauern
Von Freie Presse
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Samstag, 23. August, haben Besucher die Möglichkeit, sich in der JVA umzuschauen. Welche Aufgaben hat die Justizvollzugsanstalt?

Waldheim.

Die Justizvollzugsanstalt Waldheim lädt am Samstag, 23. August, ab 10 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Bei einem Rundgang können sich Besucher einen Eindruck über die JVA und ihre Aufgaben verschaffen. Dabei erhalten sie Gelegenheit, die Unterbringung der Gefangenen sowie ihre Bildungs-, Behandlungs- und Freizeitmöglichkeiten kennenzulernen und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus präsentiert sich die Sicherheitsgruppe Justizvollzug. Im Sächsischen Strafvollzugsmuseum erfahren Gäste Wissenswertes über die bewegte Geschichte des ältesten deutschen Gefängnisses. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Der Personalausweis oder der Reisepass ist zur Legitimation mitzubringen. (fp)

© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
31.07.2025
1 min.
Waldheim: Auto und Rad kollidieren
Zu einem Unfall ist die Polizei nach Waldheim gerufen worden.
Der Unfall ging noch relativ glimpflich aus. Ein Radfahrer erlitt leichte Verletzungen. Der finanzielle Schaden hingegen ist hoch.
Babette Philipp
10.07.2025
2 min.
Waldheim: Verkehrskontrolle endete für 37-Jährigen in JVA
Bei einer Hausdurchsuchung fanden Beamten Drogen bei einem 37-Jährigen.
Ein E-Scooter-Fahrer hatte nicht nur gegen die Verkehrsregeln verstoßen. Bei einer Hausdurchsuchung fanden Beamte auch Drogen und Cannabispflanzen.
Freie Presse
13:34 Uhr
10 min.
NSU-Opferwitwe über Beate Zschäpe: Lebenslang muss lebenslang bleiben
Beate Zschäpe in der Schlussphase des NSU-Prozesses, als die Anwälte der Hinterbliebenen des ersten Mordopfers Enver Simsek plädierten.
Die Witwe des NSU-Mordopfers Theodoros Boulgarides hat vergeben – zumindest dem Täter, der den Terroristen die Mordwaffe brachte. Beate Zschäpes angebliche Abkehr vom Rechtsextremismus glaubt Yvonne Boulgarides dagegen nicht.
Jens Eumann
13:31 Uhr
4 min.
Einst Nachwuchsband aus Limbach-Oberfrohna – heute in der ganzen Bundesrepublik unterwegs
Die frühere Nachwuchsband „Escape the Madness“ aus Limbach-Oberfrohna gehen in diesem Jahr auf Deutschlandtour.
Als Schüler haben sie 2015 in Limbach-Oberfrohna begonnen, heute feiern sie ihr Zehnjähriges bei einer Deutschlandtournee. „Escape The Madness“ haben geschafft, wovon viele Nachwuchsbands träumen.
Steffi Hofmann
14:00 Uhr
2 min.
Ehrenbürger auf Heimatbesuch: Wer spaziert denn da durch Zwickau?
Bernd-Lutz Lange am Mittwochmittag mit seinen Verwandten zu Besuch in Zwickau.
Mit neugierigen Blicken erkunden drei Berliner die Muldestadt – begleitet von einem, der hier aufgewachsen ist und zu vielen Orten ganz persönliche Geschichten beizusteuern hat.
Thomas Croy
06.08.2025
2 min.
Bryan Adams in Chemnitz: Tausende Fans pilgern zur Küchwaldwiese
Nicole Felber (l.) und Peggy Weber aus Flöha sind zwei von Tausenden Fans, die das Bryan-Adams-Konzert auf der Küchwaldwiese erleben wollen.
Der kanadische Musiker steht am Mittwochabend auf einer riesigen Bühne in Chemnitz. Die Vorfreude bei den Fans ist groß – und das Wetter passt auch.
Denise Märkisch
Mehr Artikel