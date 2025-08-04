JVA Waldheim: Blick hinter die Gefängnismauern

Am Samstag, 23. August, haben Besucher die Möglichkeit, sich in der JVA umzuschauen. Welche Aufgaben hat die Justizvollzugsanstalt?
Die Justizvollzugsanstalt Waldheim lädt am Samstag, 23. August, ab 10 Uhr zum Tag der offenen Tür ein. Bei einem Rundgang können sich Besucher einen Eindruck über die JVA und ihre Aufgaben verschaffen. Dabei erhalten sie Gelegenheit, die Unterbringung der Gefangenen sowie ihre Bildungs-, Behandlungs- und Freizeitmöglichkeiten kennenzulernen und mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen. Darüber hinaus präsentiert sich die Sicherheitsgruppe Justizvollzug. Im Sächsischen Strafvollzugsmuseum erfahren Gäste Wissenswertes über die bewegte Geschichte des ältesten deutschen Gefängnisses. Eine vorherige Anmeldung ist nicht notwendig. Der Personalausweis oder der Reisepass ist zur Legitimation mitzubringen. (fp)