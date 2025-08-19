Karikaturenmeile in Mittweida startet: Klima, Konsum und Krisen im Fokus

60 Karikaturen über Klima, Konsum und Krisen sind in Mittweida zu sehen. Zur Eröffnung am 22. August gibt es Quiz, Snacks aus geretteten Lebensmitteln und den Film „100 Dinge“.

60 Karikaturen über „Klima, Konsum und andere Katastrophen“ sind seit 15. August in den Schaufenstern der Rochlitzer Straße 51-64 zu sehen. Die Ausstellung läuft bis 12. September. Initiiert wurde sie von der Bürgerenergiegenossenschaft „WirMachenEnergie“. 60 Karikaturen über „Klima, Konsum und andere Katastrophen“ sind seit 15. August in den Schaufenstern der Rochlitzer Straße 51-64 zu sehen. Die Ausstellung läuft bis 12. September. Initiiert wurde sie von der Bürgerenergiegenossenschaft „WirMachenEnergie“.