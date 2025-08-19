Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Kirsten Helmstedt (l.), Kerstin Rudolph und Kristina Wittig (r.) mit ein paar Karikaturen.
Kirsten Helmstedt (l.), Kerstin Rudolph und Kristina Wittig (r.) mit ein paar Karikaturen. Bild: M. Niemann
Kirsten Helmstedt (l.), Kerstin Rudolph und Kristina Wittig (r.) mit ein paar Karikaturen.
Kirsten Helmstedt (l.), Kerstin Rudolph und Kristina Wittig (r.) mit ein paar Karikaturen. Bild: M. Niemann
Mittweida
Karikaturenmeile in Mittweida startet: Klima, Konsum und Krisen im Fokus
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

60 Karikaturen über Klima, Konsum und Krisen sind in Mittweida zu sehen. Zur Eröffnung am 22. August gibt es Quiz, Snacks aus geretteten Lebensmitteln und den Film „100 Dinge“.

60 Karikaturen über „Klima, Konsum und andere Katastrophen“ sind seit 15. August in den Schaufenstern der Rochlitzer Straße 51-64 zu sehen. Die Ausstellung läuft bis 12. September. Initiiert wurde sie von der Bürgerenergiegenossenschaft „WirMachenEnergie“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.08.2025
1 min.
Mittweida: Neubaugebiet Lauenhainer Straße wird zur Freilufttafel
Im Mittweidaer Neubaugebiet wird am Mittwoch aufgetafelt (Symbolbild).
Die Veranstaltungsreihe „Lost Places?“ haucht verwaisten Orten in Mittweida neues Leben ein. Am 6. August wird dafür das Neubaugebiet zum Festbankett.
Manuel Niemann
21.08.2025
5 min.
Radsportlegende Jan Ullrich vor seiner Fahrt nach Chemnitz im Interview: „Zur Not können mich die anderen Teilnehmer ja auch schieben“
Jan Ullrich, hier bei einem Talkshowauftritt im Juni dieses Jahres, wird am 13. September die letzte Etappe des European Peace Ride von Usti nad Labem nach Chemnitz mitfahren.
Der einzige deutsche Tour-de-France-Sieger ist am 13. September auf der letzten Etappe des European Peace Ride dabei. „Freie Presse“ hat mit ihm über seinen Fitnesszustand und Erinnerungen an Sachsen gesprochen.
Thomas Reibetanz
18.08.2025
1 min.
Hochschule Mittweida startet Kooperation mit Bayern für Innovation und KI
Ministerpräsident Michael Kretschmer (hinten, 2.v.l.) wohnte der Unterzeichnung bei.
Mittweida, Amberg-Weiden und Deggendorf wollen künftig bei KI, Forschung und Technologietransfer eng kooperieren – auch zum Vorteil der Studierenden.
Manuel Niemann
21.08.2025
1 min.
Wieder mit Helm und Gasmaske: Beklaute Feuerwehrpuppen in Rechenberg-Bienenmühle neu ausgestattet
Update
Kurz vor dem Heimatfest hatten unbekannte den beiden Feuerwehrpuppen Helm und Gasmaske gestohlen. Beides ist inzwischen ersetzt.
Mit viel Liebe hatten die Einwohner ihr Dorf fürs Heimatfest herausgeputzt – sogar mit Feuerwehrfiguren. Unbekannte stahlen deren Ausrüstung.
Heike Hubricht
11:20 Uhr
5 min.
Debatte über Kassenbeiträge: Mehr Zuzahlung und Arztgebühr?
Wer Arzneimittel kauft, könnte nach einem neuen Vorschlag mehr zahlen müssen.
Die Ausgaben der Krankenkassen steigen, die Einnahmen hinken hinterher. Vorschläge gegen die Misere häufen sich. Sollen Patienten stärker bei den Arzneimitteln zur Kasse gebeten werden?
11:18 Uhr
1 min.
Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens erklärt
Viele Menschen im Gazastreifen leiden Hunger. (Archivbild)
In einem nördlichen Bereich des Gazastreifens ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security...
Mehr Artikel