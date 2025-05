Karls eröffnet sein Hotel in Döbeln am Kindertag: Wie sieht der Sonnenlandpark die Konkurrenz?

Übernachtung mit Erdbeeren: Im Karls Erlebnisdorf an der A 14 in Döbeln wird am Sonntag ein Hotel mit 60 Zimmern eröffnet. Wie fällt der Vergleich zum Hotel vom Lichtenauer Freizeitpark an der A 4 bei Chemnitz aus?

Ende 2024 war lediglich die Grundfläche verdichtet, eine Feier zum Baubeginn gab es nicht. Ein halbes Jahr später steht nun in Döbeln direkt an der Autobahn ein komplettes Hotel mit 60 Zimmern. Am 1. Juni, also zum Kindertag am Sonntag, eröffnet das Karls-Bande-Hotel an der A14. Natürlich haben die Gäste von ihrer Unterkunft einen kurzen Weg...