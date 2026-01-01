Katerlauf Frankenberg: Das sind die guten Vorsätze und Pläne der Mittelsachsen

Wer schon am Neujahrstag sportlich startet, hat sich viel vorgenommen. Die „Freie Presse“ lief in Frankenberg einigen Runde mit und kam auch mit dem Bürgermeister ins Gespräch. Was steht für 2026 nun an?

Der Katerlauf des SV Turbine Frankenberg erlebte am Neujahrsmorgen bereits seine 44. Auflage. Auf der schneebedeckten Jahnkampfbahn waren gut 160 Läufer aller Altersgruppen unterwegs, kamen dabei nicht ins Rutschen und trotzten auch dem eisigen Wind. Nicht wenige liefen eine komplette Stunde durch. Der Gastgeberverein bot Tee, Pfannkuchen und...