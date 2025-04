Keine Schule: Warum 3000 Schüler diese Woche in Mittelsachsen unterwegs sind

In dieser Woche stehen den Mädchen und Jungen ab der siebenten Klasse 280 Unternehmen offen, damit diese einen Einblick in den Berufsalltag erhalten.

Statt Mathe oder Deutsch stehen in dieser Woche für rund 3000 Schülerinnen und Schüler Pflege, Logistik oder Handel auf dem Stundenplan. In der Woche der offenen Unternehmen verlassen die Mädchen und Jungen in Mittelsachsen die Schule, um in Firmen die Berufspraxis kennen zu lernen.