KI im Fokus: Senioren erhalten in Bockendorf kostenlos Tipps

Techniksprechstunde: Zum Umgang mit Smartphone und Tablet berät Christiane Scherch ab April im Zweiwochenrhythmus.

Eine kostenlose Techniksprechstunde für Ältere wird ab April in den Kulturwerkstätten Johanneshof, Hauptstraße 29 in Bockendorf, angeboten. Termine für „KI verstehen für Senioren“ sind der 13. und 27. April sowie der 11. und 25. Mai. Jeweils von 17 bis 18.30 Uhr begleitet Technikberaterin Christiane Scherch die Teilnehmer. Mit dem...