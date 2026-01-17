MENÜ
  • Kindesmissbrauch, Körperverletzung, Betrug: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln

Hier wird Recht gesprochen: Das Amtsgericht in Döbeln.
Hier wird Recht gesprochen: Das Amtsgericht in Döbeln. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Mittweida
Kindesmissbrauch, Körperverletzung, Betrug: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.

Sexueller Kindesmissbrauch: Ein 43-jähriger Selbstständiger aus Mittweida soll sich im August 2023 im Internet als Mutter zweier minderjähriger Mädchen ausgegeben und die Kinder einem Chatpartner angeboten haben. Vor Mitte November 2023 soll der Angeklagte dann acht jugendpornografische Bilddateien besessen und diese auf seinem Smartphone...
