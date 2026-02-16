MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
In den Kitas der Stadt Hainichen, hier ein Bild in der Kita „Storchennest“, liegt die Auslastung höher als 94 Prozent.
In den Kitas der Stadt Hainichen, hier ein Bild in der Kita „Storchennest“, liegt die Auslastung höher als 94 Prozent. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
In den Kitas der Stadt Hainichen, hier ein Bild in der Kita „Storchennest“, liegt die Auslastung höher als 94 Prozent.
In den Kitas der Stadt Hainichen, hier ein Bild in der Kita „Storchennest“, liegt die Auslastung höher als 94 Prozent. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Kita-Schließung droht: Nicht nur in Frankenberg und Erlau treffen zu wenige Kinder auf viele Plätze
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sinkende Geburtenzahlen in Mittelsachsen zwingen viele Kommunen, über den Abbau von Betreuungsplätzen in Krippen und Kindergärten zu entscheiden. Welche Orte jetzt in den Fokus rücken.

Sinkende Geburtenzahlen in Mittelsachsens Kommunen führen zu geringen Anmeldezahlen in Kindertagesstätten. Der schwindende Bedarf an Betreuungsplätzen führt in vielen Orten zur Frage: Wie können Kapazitäten heruntergefahren werden? Im schlimmsten Fall droht die Schließung von Kitas. „Das ist in Sachsen so, in Mittelsachsen und eben auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.02.2026
2 min.
Zwickauer Künstlerin Henrike Naumann erliegt Krebsleiden
Henrike Naumann nach dem Sieg beim Wettbewerb um den Max-Pechstein-Förderpreis 2019.
In der Stadt Max Pechsteins begann ihre Karriere, 2019 wurde sie mit einem Förderpreis seines Namens geehrt: Die Enkelin des Zwickauer Malers Karl Heinz Jakob wurde nur 41 Jahre alt.
Torsten Kohlschein
14.02.2026
4 min.
Bürgermeister im Erzgebirge: „Es wäre nicht zumutbar, die Leute nach Freiberg in die Notaufnahme zu schicken.“
Deutschneudorfs Bürgermeister René Hoffmann spricht sich für den Erhalt des Olbernhauer Krankenhauses aus.
Deutschneudorfs Rathauschef René Hoffmann führt die Amtsgeschäfte in einer der kleinsten Gemeinden des Landkreises. Allerdings gibt es auch dort viel zu tun.
Joseph Wenzel
21:57 Uhr
1 min.
Nur Silber: Laura Nolte verpasst Olympia-Gold im Monobob
Laura Nolte büßte ihre Führung im letzten Durchgang noch ein.
Als Führende geht Laura Nolte in den entscheidenden Durchgang. Doch zum erhofften Gold reicht es am Ende ganz knapp nicht.
12:00 Uhr
3 min.
Millionen-Defizit an der TU Chemnitz: „Äußerst schwierig, den Universitätsbetrieb im gewohnten Umfang aufrechtzuerhalten“
Die TU Chemnitz muss sparen, um ein Millionen-Defizit zu kompensieren.
Kürzungen im Landeshaushalt bringen die Technische Universität Chemnitz in Bedrängnis. Das Rektorat verhängt Stellensperren. Die Grünen befürchten einen „Kahlschlag“.
Erik Anke
22:10 Uhr
2 min.
Verkehrsbehinderungen wegen Verdi-Streikwoche bei Autobahn
Verdi-Mitglieder gehen auf die Straße. (Archivbild)
Die Gewerkschaft Verdi will in Tarifverhandlungen bei der Autobahngesellschaft des Bundes den Druck erhöhen. Die Folgen dürften viele Autofahrer zu spüren bekommen.
05.02.2026
3 min.
80 Jahre Erzgebirge Aue: Schädlich, Lindemann, Dotchev & Co. – alle Trainer im Überblick
 15 Bilder
Drei Trainer der langen Vereinsgeschichte: Gerd Schädlich, Lutz Lindemann und Pavel Dotchev.
Seit 1946 haben 44 verschiedene Trainer in Aue an der Seitenlinie gestanden. Die „Freie Presse“ bietet einen Überblick über 80 Jahre Fußballgeschichte.
Paul Steinbach
Mehr Artikel