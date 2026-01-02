Körperverletzung, Betrug, Kinderpornografie: Das sind die nächsten Verhandlungen im Amtsgericht Döbeln

Mittweida
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Körperverletzung: Wegen einer fahrlässigen Körperverletzung steht ein Mann aus Chemnitz vor dem Richter. Der Angeklagte soll am 8. November 2024 in Penig an einer Kreuzung als Wartepflichtiger die Vorfahrt des Geschädigten missachtet haben. Dadurch kam es zu einer Kollision. Der Geschädigte, der mit einem Kleinkraftrad unterwegs war, erlitt...
