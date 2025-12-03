Kommentar zu neuem Radweg zwischen Frankenberg und Hainichen

Zwischen Frankenberg und Hainichen entsteht im kommenden Jahr ein alternativer Radweg. Der ist zumindest auf einem Abschnitt nicht ohne, sondern birgt Gefahren.

Seit Mai laufen die Bauarbeiten an einer der wichtigsten Verkehrstrassen im Landkreis. Für 2 Millionen Euro wird die B 169 saniert. Auf über 7 Kilometern wird zwischen Frankenberg und Hainichen die Fahrbahn erneuert. Wegen schlechten Wetters und zusätzlicher Arbeiten muss eine zusätzliche Winterpause eingeschoben werden. Diese Verzögerung ist... Seit Mai laufen die Bauarbeiten an einer der wichtigsten Verkehrstrassen im Landkreis. Für 2 Millionen Euro wird die B 169 saniert. Auf über 7 Kilometern wird zwischen Frankenberg und Hainichen die Fahrbahn erneuert. Wegen schlechten Wetters und zusätzlicher Arbeiten muss eine zusätzliche Winterpause eingeschoben werden. Diese Verzögerung ist...