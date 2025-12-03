Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Wer von der Badstraße kommt, soll nach einem Stück auf der B 169 hier in die Rußbutte abbiegen.
Wer von der Badstraße kommt, soll nach einem Stück auf der B 169 hier in die Rußbutte abbiegen. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Wer von der Badstraße kommt, soll nach einem Stück auf der B 169 hier in die Rußbutte abbiegen.
Wer von der Badstraße kommt, soll nach einem Stück auf der B 169 hier in die Rußbutte abbiegen. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Meinung
Mittweida
Kommentar zu neuem Radweg zwischen Frankenberg und Hainichen
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zwischen Frankenberg und Hainichen entsteht im kommenden Jahr ein alternativer Radweg. Der ist zumindest auf einem Abschnitt nicht ohne, sondern birgt Gefahren.

Seit Mai laufen die Bauarbeiten an einer der wichtigsten Verkehrstrassen im Landkreis. Für 2 Millionen Euro wird die B 169 saniert. Auf über 7 Kilometern wird zwischen Frankenberg und Hainichen die Fahrbahn erneuert. Wegen schlechten Wetters und zusätzlicher Arbeiten muss eine zusätzliche Winterpause eingeschoben werden. Diese Verzögerung ist...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:00 Uhr
2 min.
Von Sachsen bis zum Weltcup in Calgary: Mylauer Eisschnellläufer überzeugen überall
Betreuer Stephan Mothes mit Friedrich Ketzel, Carl Leonhard Fiebig, Helene Brückner, Sara Mothes und Constanze-Marie Mädler (von links) in Inzell.
Während Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts in Canada um das Ticket für Olympia 2026 in Mailand kämpft, geben auch die Nachwuchssportler aus dem Vogtland Vollgas. Und sie werden belohnt.
Steffi Seifert
02.12.2025
3 min.
Frankenberg: Weg frei für alternativen Radweg nach Hainichen
Nach diesem Stück auf der B 169 sollen Radfahrer in die Straße Zur Rußbutte abbiegen.
Zwischen Frankenberg und Hainichen entsteht 2026 ein neuer Radweg. Es ist eine Art Notwehr, weil an einen neuen Weg entlang der B 169 keiner mehr glaubt.
Ingolf Rosendahl
16:00 Uhr
2 min.
Fröbel-Café eröffnet: Oederaner Kita setzt auf Gemeinschaft
Anne Wagner öffnet mit Team das Fröbel-Café. Adrian und Roy Krönert-Bernard werden umsorgt.
Im Fröbel-Café der Kita „Sonnenland“ wird Advent zur Zeit der Begegnung und des Miteinanders. Eltern und Großeltern finden einen Ort, um in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen.
Christof Heyden
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
28.11.2025
1 min.
B 169 bei Frankenberg: Wichtige Verbindung wird vor dem Winter nicht mehr fertig
2026 wird wieder an der B 169 gebaut (Symbolbild).
Der Plan war, dass die Fahrbahnerneuerung in diesem Jahr abgeschlossen ist. Doch daraus wird nichts.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel