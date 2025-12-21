Kommentar zum Ärger um Straßenbau in Mühlbach: Jetzt Gas geben

Mittweida
Über dieses Weihnachtsgeschenk freut sich keiner: Beim Straßenbau in Mühlbach ruhen die Arbeiten. Das Ziel, bis 12. Dezember fertig zu werden, ist in die Ferne gerückt. Worauf es jetzt ankommt.
Auftraggeber des Straßenbaus an der K 8203 sind der Landkreis Mittelsachsen und die Stadt Frankenberg. Diese sprechen von einem „erheblich gestörten Verhältnis“ zwischen ihnen und der beauftragten Baufirma. Was auch immer da vorgefallen ist. Auf jeden Fall genug, um die Auftraggeber zur Kündigung des Vertragsverhältnisses zu bewegen. Die...
