Baustelle in Mühlbach am 21. November 2025: Mitarbeiter der ausführenden Firma sind vor Ort.
Baustelle in Mühlbach am 21. November 2025: Mitarbeiter der ausführenden Firma sind vor Ort. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Meinung
Mittweida
Kommentar zum Ärger um Straßenbau in Mühlbach: Jetzt Gas geben
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Anhören
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Über dieses Weihnachtsgeschenk freut sich keiner: Beim Straßenbau in Mühlbach ruhen die Arbeiten. Das Ziel, bis 12. Dezember fertig zu werden, ist in die Ferne gerückt. Worauf es jetzt ankommt.

Auftraggeber des Straßenbaus an der K 8203 sind der Landkreis Mittelsachsen und die Stadt Frankenberg. Diese sprechen von einem „erheblich gestörten Verhältnis“ zwischen ihnen und der beauftragten Baufirma. Was auch immer da vorgefallen ist. Auf jeden Fall genug, um die Auftraggeber zur Kündigung des Vertragsverhältnisses zu bewegen. Die...
