Kommentar zum desolaten Zustand der Brücken in Mittelsachsen

3 Millionen Euro müsste allein der Landkreis pro Jahr ausgeben, damit die Brücken in Mittelsachsen in einem guten baulichen Zustand wären. Doch auch Bund, Freistaat und Kommunen sind in der Pflicht.

Wer sich mit den Brücken in Mittelsachsen beschäftigt, dem sei ein Blick über den Tellerrand empfohlen. Leipzig und Halle (Saale) sind beides Großstädte. Doch die Saalestadt, die den Wettstreit um die Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts leider an „Magdedorf" verloren hat, fristet seit jeher ein Schattendasein im Glanz von Leipzig. Obwohl...