Kommentar zum geplanten DRK-Zentrum in Hainichen: Warum frühe Information Konflikte entschärfen kann

Das neue DRK-Zentrum in Hainichen soll Beratung, Pflege und Ausbildung bündeln und Jugendlichen sowie Migranten Hilfe bieten. Der Verband informiert frühzeitig, weil das Vertrauen schaffen kann.

Transparenz kommt oft spät, wenn Migrations- und Jugendhilfe betroffen sind. Es sind Reizthemen, die schnell populistisch vereinnahmt werden. In der Kritik stehen dann oft Orte, die eigentlich Menschen Hilfe bieten sollen. Verantwortungsträger sind vorsichtiger geworden, welche Informationen sie preisgeben. Dabei könnten sie allzu lauten...