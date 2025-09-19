Kommentar zum Gewerbegebiet Berbersdorf: Eine Vision wird wahr

Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen, sagte einst schon Helmut Schmidt. Nicht so im Falle von Striegistal. Hier wird Realität, wovon die Gemeinde schon lange träumt.

Das muss man vor Augen haben: Als die Gemeinde 1996 anfing, ihr Industrie- und Gewerbegebiet zu entwickeln, fehlte die Autobahnanbindung. Heute, fast 30 Jahre später, wird es langsam eng an der A 4. Sachsens größtes verfügbares Gewerbegebiet ist gut gebucht. Die 121 Hektar Nettobaufläche gehen Stück für Stück weg.