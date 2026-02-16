Kommentar zur schrumpfenden Kita-Landschaft: Es geht um Geld, nicht um Kinder

Wenn der Bedarf an Kita-Plätzen sinkt, wird sich am Angebot etwas ändern. Emotional geführte Debatten sind verständlich, aber führen nicht zur Lösung.

Wenn es nur so wäre wie in der Welt von Pippi Langstrumpf. Die Kinderbuchfigur malt sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Wenn es um drohende Kita-Schließungen in Mittelsachsen geht, reicht das nicht. Klar, man könnte einfach weniger Kinder pro Kita betreuen. Man könnte fordern, alle Kitas zu erhalten, in der Hoffnung, dass Geburtenzahlen...