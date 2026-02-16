MENÜ
Eltern haben sich öffentlich in Frankenberg für den Erhalt einer Kita eingesetzt – mit Erfolg. Beendet ist die Debatte aber auch dort noch nicht.
Eltern haben sich öffentlich in Frankenberg für den Erhalt einer Kita eingesetzt – mit Erfolg. Beendet ist die Debatte aber auch dort noch nicht. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Meinung
Mittweida
Kommentar zur schrumpfenden Kita-Landschaft: Es geht um Geld, nicht um Kinder
Redakteur
Von Jan Leißner
Wenn der Bedarf an Kita-Plätzen sinkt, wird sich am Angebot etwas ändern. Emotional geführte Debatten sind verständlich, aber führen nicht zur Lösung.

Wenn es nur so wäre wie in der Welt von Pippi Langstrumpf. Die Kinderbuchfigur malt sich die Welt, wie sie ihr gefällt. Wenn es um drohende Kita-Schließungen in Mittelsachsen geht, reicht das nicht. Klar, man könnte einfach weniger Kinder pro Kita betreuen. Man könnte fordern, alle Kitas zu erhalten, in der Hoffnung, dass Geburtenzahlen...
