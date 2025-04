Kommentar zur Tedi-Ansiedlung in Hainichen: Viel Vertrauen verspielt

Es haben ja schon einige Leute vergebens an Türen gerüttelt - seit drei Wochen passiert dies auch in Hainichen. Tedi hat am Markt eine Filiale eingerichtet, nur hinein kommt man dort vorerst nicht.

Vor drei Wochen wollte Tedi eine Filiale in Hainichen eröffnen. Der Start war angekündigt, inklusive aller Sonderangebote am Eröffnungstag. Zwei Tage zuvor musste Tedi einräumen, dass noch keine Genehmigung vorliegt. Dennoch standen am 9. April einige Leute vor dem komplett eingerichteten Geschäft. Hinter der Glaseingangstür sah man die...