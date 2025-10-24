Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Florian Claus ist Geschäftsführer der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH. Das Krankenhaus arbeitet bereits mit dem Klinikum Chemnitz zusammen und hat Kontakt zum Kreiskrankenhaus Freiberg.
Florian Claus ist Geschäftsführer der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH. Das Krankenhaus arbeitet bereits mit dem Klinikum Chemnitz zusammen und hat Kontakt zum Kreiskrankenhaus Freiberg. Bild: M. Häußler/LMK
Florian Claus ist Geschäftsführer der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH. Das Krankenhaus arbeitet bereits mit dem Klinikum Chemnitz zusammen und hat Kontakt zum Kreiskrankenhaus Freiberg.
Florian Claus ist Geschäftsführer der Landkreis Mittweida Krankenhaus gGmbH. Das Krankenhaus arbeitet bereits mit dem Klinikum Chemnitz zusammen und hat Kontakt zum Kreiskrankenhaus Freiberg. Bild: M. Häußler/LMK
Mittweida
Kommt ein Klinik-Verbund auch für Mittweida infrage?
Redakteur
Von Jan Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Während für das Krankenhaus in Hartmannsdorf eine Kooperation mit dem Klinikum Chemnitz vereinbart ist, gibt es für das Klinikum Mittweida mehrere Optionen einer Partnerschaft.

Ab dem kommenden Jahr will das Klinikum Chemnitz mit dem Diakomed-Krankenhaus in Hartmannsdorf einen Klinik-Verbund bilden. Diese strategische Allianz ist mit den Zielen der Krankenhausreform, die eine stärkere Kooperation zwischen den Kliniken fordert, erklärt worden. Die Partnerschaft soll auch die flächendeckende Versorgung sicherstellen....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.10.2025
2 min.
Geplanter Klinikverbund zwischen Klinikum Chemnitz und Diakomed-Krankenhaus Hartmannsdorf: Das ist bisher bekannt
Blick auf das Diakomed-Diakonissenkrankenhaus Chemnitzer Umland in Hartmannsdorf.
In Südwestsachsen formiert sich ein neuer Klinikverbund. Das Klinikum Chemnitz und das Krankenhaus Hartmannsdorf planen eine strategische Allianz. Was das genau bedeuten soll, sickert langsam durch.
Bettina Junge
26.10.2025
1 min.
Winterzeit in Deutschland - Uhren sind zurückgestellt
Es gilt wieder die Normalzeit in Deutschland, auch Winterzeit genannt. (Archivbild)
Die Zeitumstellung ist für viele ein Vorbote für die dunklere und kältere Jahreshälfte. Manch anderer freut sich aber über mehr Schlaf - zumindest in einer Nacht.
26.10.2025
1 min.
Zug bleibt mehrere Stunden auf der Strecke liegen
Rund 200 Fahrgäste mussten mehrere Stunden in einem liegengebliebenen Zug ausharren. (Symbolbild)
Ein Zug ist auf dem Weg von Dresden nach Hannover. Da kommt es überraschend zu einem Halt. Die Fahrgäste brauchen am Abend viel Geduld.
Von Caspar Leder
5 min.
25.10.2025
5 min.
Rapper Finch in Leipzig – Ost, Ost, Ostdeutschland
Meinung
Redakteur
Er gilt als eine Ikone für viele junge Menschen im Osten Deutschlands: Rapper Finch. Hier in der Arena Leipzig.
Der Rapper Finch ist aktuell auf Tour und war am Freitagabend in Leipzig zu Gast. Er gilt als eine Ikone junger Menschen im osten Deutschlands. Wie viel DDR geht noch?
Caspar Leder
17.10.2025
3 min.
Reaktionen auf den geplanten Klinikverbund Chemnitz-Hartmannsdorf
Blick auf das Diakomed-Diakonissenkrankenhaus Chemnitzer Umland in Hartmannsdorf.
Ab 2026 will das Klinikum Chemnitz mit dem Diakomed-Krankenhaus in Hartmannsdorf einen Klinik-Verbund bilden. Unkritisch wird das nicht nur gesehen. Dr. Norbert Linke und andere Ehemalige äußern sich besorgt.
Bettina Junge
25.10.2025
3 min.
Nach vier Monaten: Restaurant im Chemnitzer Ikea wieder offen – aber jetzt gibt es keine Hotdogs
Das Ikea-Restaurant hat wieder regulär geöffnet. Kunden können nun an Terminals bestellen.
Im Rahmen der Erneuerung des Standorts im Neefepark hat Ikea auch das Restaurant auf Vordermann gebracht. Das empfängt jetzt mit neuem Konzept Kunden. Das Bistro hat dafür erstmal geschlossen.
Benjamin Lummer
Mehr Artikel