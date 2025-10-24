Kommt ein Klinik-Verbund auch für Mittweida infrage?

Mittweida
Während für das Krankenhaus in Hartmannsdorf eine Kooperation mit dem Klinikum Chemnitz vereinbart ist, gibt es für das Klinikum Mittweida mehrere Optionen einer Partnerschaft.
Ab dem kommenden Jahr will das Klinikum Chemnitz mit dem Diakomed-Krankenhaus in Hartmannsdorf einen Klinik-Verbund bilden. Diese strategische Allianz ist mit den Zielen der Krankenhausreform, die eine stärkere Kooperation zwischen den Kliniken fordert, erklärt worden. Die Partnerschaft soll auch die flächendeckende Versorgung sicherstellen....
