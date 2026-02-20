MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
OB Dieter Greysinger vor dem leeren Schaukasten der HWG.
OB Dieter Greysinger vor dem leeren Schaukasten der HWG. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
OB Dieter Greysinger vor dem leeren Schaukasten der HWG.
OB Dieter Greysinger vor dem leeren Schaukasten der HWG. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Mittweida
Kommt es zum Rückkauf der Hainichener Wohnungsgesellschaft?
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Vor dem Hintergrund insolventer Großvermieter in Hainichen und Crimmitschau fordert die Linke finanzielle Unterstützung für Kommunen, damit diese Wohnungsbestände zurückkaufen können.

Wegen Zahlungsunfähigkeit läuft seit 16. Juli 2025 das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Hainichener Wohnungsgesellschaft mbH (HWG). Zum Insolvenzverwalter ernannte das Amtsgericht Hamburg Rechtsanwalt Tjark Thies, ebenfalls aus der Hansestadt. Bislang äußerte sich dieser auf Anfrage nicht zum Stand des Verfahrens. Im Februar 2025...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20.02.2026
5 min.
Trotz Milliardenzusage: Skepsis an Trumps Gaza-Friedensplan
Die Hamas hat ihre Herrschaft in den von ihr kontrollierten Gebieten wieder weitgehend gefestigt. . (Archivbild)
US-Präsident Trump hat Milliardenhilfen seines umstrittenen Friedensrats für Gaza angekündigt. Doch die Frage der Entwaffnung der Hamas bleibt ungelöst. Die Islamisten haben eigene Forderungen.
13.02.2026
10 min.
Auswandern in die Arktis: Wie eine Erzgebirgerin den Winter in der Dunkelheit erlebt
Franziska Mehlhorn, 41, aus dem Erzgebirge unter den Nordpolarlichtern auf Svalbard/Spitzbergen.
Die Arktis ist auf weltpolitischer Bühne ein umkämpfter Raum. Einheimische stellt indes der Klimawandel und Kreuzfahrtschiff-Tourismus vor Herausforderungen. Unsere Autorin wanderte vom Erzgebirge nach Norwegen aus und erhielt neue Perspektiven.
Franziska Mehlhorn
20.02.2026
5 min.
Kein Ende in Sicht: Krieg gegen Ukraine geht ins fünfte Jahr
Mit Gegenangriffen bremst die ukrainische Armee den russischen Vormarsch. (Archivbild)
Im vierten Kriegsjahr prägen Drohnenkämpfe das Frontgeschehen, während beide Seiten unter Soldatenmangel leiden. Wie lange können Russland und die Ukraine ihre Verluste ausgleichen und weiterkämpfen?
Katharina Schröder und Andreas Stein, dpa
17.11.2025
4 min.
Freiberg, Niederwiesa, Hartha, Hainichen – Firmenschicksale, die Mittelsachsen bewegen
Über das Vermögen der GSH Sachsen GmbH in Hartha wurde jetzt die vorläufige Insolvenzverwaltung eröffnet.
In Mittelsachsen wurden 2025 im 1. Halbjahr 29 Unternehmensinsolvenzverfahren eröffnet. Im 1. Halbjahr 2024 waren es 18. Dafür und auch für Betriebsschließungen gilt: Die Firmenschicksale bewegen.
Ingolf Rosendahl
19.02.2026
3 min.
Vor Ostderby von Erzgebirge Aue gegen Cottbus: Landratsamt ergreift strikte Sicherheitsmaßnahmen
Zum Ostderby am Sonntag in Aue werden rund 11.000 Zuschauer erwartet, darunter etwa 1800 Gästefans aus Cottbus.
Aue gegen Energie Cottbus – das Spiel sorgt im Vorfeld für Sicherheitssorgen. Polizei und Landratsamt sehen erneut akute Gefahr für Krawalle. Das hat auch mit dem Fahnenklau beim FCE zu tun. Daher gelten am Sonntag strikte Regeln rund ums Stadion.
Jürgen Freitag
11:55 Uhr
3 min.
Pleite der Crimmitschauer Wohnungsgesellschaft alarmiert Verband: „Ich kenne nur Beispiele, die im Desaster endeten“
Der Experte Alexander Müller warnt schon länger vor dem Verkauf kommunaler Wohnungen.
Nach der Insolvenz des Großvermieters in der Pleißestadt wächst der Druck auf die Politik. Diskutiert wird ein Rückkauf der Wohnungen – doch ohne Hilfe von Land und Bund scheint das kaum machbar.
Jochen Walther
Mehr Artikel