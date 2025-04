Kostenlos und barrierefrei: Neue Kletterwand in Mittweida lockt ab Samstag

Ein neues Highlight für Mittweida: Die Boulderwand im Simmel-Center fördert vor allem Inklusion. Auch Sehbehinderte und Rollstuhlfahrer können dort frei zugänglich neue Klettermöglichkeiten entdecken.

In Mittweida ist den vergangenen Wochen eine Attraktion entstanden, sie so frei zugänglich in ganz Deutschland die Ausnahme ist. Es ist eine inklusive Boulderwand, die sich auf dem Parkdeck des Simmel-Centers befindet. Am Samstag, 12 Uhr, wird der Parcours eingeweiht. Und dabei soll auch gleich demonstriert werden, was inklusiv im Bereich...