Kreisstraße in Mühlbach: Kritik an Bauablauf, Rasern und Umleitungen

Das sagen Ortsvorsteher und betroffene Anwohner zur Dauerbaustelle mitten im Ortsteil Mühlbach, bei der kürzlich der Baufirma gekündigt wurde.

Andreas Weiß und seine Familie gehören zu den betroffenen Anliegern. Sie wohnen in unmittelbarer Nähe zu der Dauerbaustelle. „Am meisten regt mich die Art und Weise auf, wie die Bauarbeiten bisher durchgeführt wurden“, sagt Weiß. Mal wurde ein Kabelgraben dreimal wieder geöffnet. Dann wurde Material vom Lager mühsam mit einem...