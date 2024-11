Kreuzfahrt und Türkei: Wie die Mittelsachsen beim Urlaub 2025 sparen können

Rund um den Jahreswechsel werden viele Urlaubsanträge genehmigt. Reisebüros von Freiberg über Frankenberg bis Penig sind vorbereitet, denn für Frühbucher kommen nun bald zwei wichtige Stichtage.

Wer für 2025 schon seinen Urlaub genehmigt bekommen hat, kann richtig sparen. Für Frühbucher ist der 31. Dezember ein wichtiger Stichtag. Bis Jahresende locken die günstigsten Preise. Das sagt Mario Landgraf mit nun 32-jähriger Erfahrung in der Branche. Denn so lange gibt es schon das Reisebüro Landgraf in Penig.