Kriebstein: Drei Millionen Euro Gewerbesteuer – wohin fließt der unerwartete Geldsegen?

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Maria Euchler vor einem ihrer „Sorgenkinder“: Um das Hotel „Am Kriebsteinsee“ läuft noch ein Rechtsstreit, den die Kommune mit ihrem früheren Pächter führt.
Maria Euchler vor einem ihrer „Sorgenkinder“: Um das Hotel „Am Kriebsteinsee“ läuft noch ein Rechtsstreit, den die Kommune mit ihrem früheren Pächter führt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Zum „Hotel am Kriebsteinsee“ in Höfchen gehört auch der große Saal, den zuletzt immer wieder Einbrecher heimsuchten.
Zum „Hotel am Kriebsteinsee“ in Höfchen gehört auch der große Saal, den zuletzt immer wieder Einbrecher heimsuchten. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Der DRK-Kreisverband betrieb in dem ehemaligen Pflegheim in Kriebethal eine Inobhutnahmestelle für ausländische Minderjährige. Ende Januar wurde sie geschlossen.
Der DRK-Kreisverband betrieb in dem ehemaligen Pflegheim in Kriebethal eine Inobhutnahmestelle für ausländische Minderjährige. Ende Januar wurde sie geschlossen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Maria Euchler vor einem ihrer „Sorgenkinder“: Um das Hotel „Am Kriebsteinsee“ läuft noch ein Rechtsstreit, den die Kommune mit ihrem früheren Pächter führt.
Maria Euchler vor einem ihrer „Sorgenkinder“: Um das Hotel „Am Kriebsteinsee“ läuft noch ein Rechtsstreit, den die Kommune mit ihrem früheren Pächter führt. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas
Zum „Hotel am Kriebsteinsee“ in Höfchen gehört auch der große Saal, den zuletzt immer wieder Einbrecher heimsuchten.
Zum „Hotel am Kriebsteinsee“ in Höfchen gehört auch der große Saal, den zuletzt immer wieder Einbrecher heimsuchten. Bild: Falk Bernhardt/Archiv
Der DRK-Kreisverband betrieb in dem ehemaligen Pflegheim in Kriebethal eine Inobhutnahmestelle für ausländische Minderjährige. Ende Januar wurde sie geschlossen.
Der DRK-Kreisverband betrieb in dem ehemaligen Pflegheim in Kriebethal eine Inobhutnahmestelle für ausländische Minderjährige. Ende Januar wurde sie geschlossen. Bild: EHL Media/Dietmar Thomas/Archiv
Mittweida
Kriebstein: Drei Millionen Euro Gewerbesteuer – wohin fließt der unerwartete Geldsegen?
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nach Jahren des Sparens kann Kriebstein wieder gestalten: Mit dem unerwarteten Mehreinnahmen können Schulden abgebaut und Großprojekte gestartet werden. Sorgenfälle bleiben jedoch.

Kriebstein erlebt finanziell einen Frühling: Nach Jahren unter Sparzwang und einer Haushaltssperre kann die Gemeinde plötzlich investieren. „Ich habe in den zehn Jahren als Bürgermeisterin noch nie einen so sicheren, entspannten Haushalt gehabt“, sagt Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) im Gespräch mit der „Freien Presse“.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09:30 Uhr
1 min.
Freiberg: Familienführung im Museum – Termin im Februar
In den Winterferien gibt es im Museum Freiberg noch eine Familienführung.
Detektivblick in der Sonderausstellung: Das Stadtmuseum lädt Familien in den Ferien noch zu einer Führung ein. Teilnahme im Eintritt, Anmeldung nötig.
Farhad Salmanian
28.01.2026
2 min.
Nach Heimschließung in Kriebstein: Wo bleiben junge Ausländer jetzt in Mittelsachsen?
Der DRK-Kreisverband hat eine Inobhutnahmestelle für ausländische Minderjährige in Kriebethal betrieben. Jetzt wird das Heim geschlossen.
Aktuell gibt es keinen Bedarf für eine sogenannte Inobhutnahmestelle für minderjährige Flüchtlinge im Landkreis. Dennoch wird an anderer Stelle in Mittelsachsen für sie Platz vorgehalten.
Jan Leißner
16.02.2026
1 min.
Bürger diskutieren: Wird diese Stadt im Erzgebirge wieder zum Dorf?
Über die Zukunft von Olbernhau, hier bei der Aktion „Night of Lights“, soll beim 132. Stadtgespräch diskutiert werden.
Demografischer Wandel in Olbernhau: Die Einwohnerzahl hat sich seit den 1970er-Jahren halbiert. Wie reagiert die Region? Thema beim Stadtgespräch.
Holk Dohle
22.01.2026
3 min.
Landkreis schließt Heim für junge Migranten in Kriebstein
Das DRK hatte die Unterkunft in einem ehemaligen Pflegeheim betrieben.
Die Unterkunft für minderjährige Ausländer in der Gemeinde wird jetzt geschlossen. Doch die Entscheidung wird nicht als Reaktion auf den Widerspruch im Ort begründet. Kritik gibt es bis heute.
Jan Leißner
16.02.2026
3 min.
Deutschlandticket wieder teurer: So reagieren Fahrgäste in Sachsen
Eine Mitarbeiterin der Chemnitzer Verkehrsbetriebe mit einer Chipkarte für Bus und Bahn. Bei Preiserhöhungen kündigen Kunden ihr Deutschlandticket - aber danach wird es spannend.
Der monatliche Pauschalpreis für den ÖPNV wurde zum zweiten Mal erhöht, es gab Kündigungen. Ist das Deutschlandticket noch attraktiv? So sieht es in der Region aus.
Oliver Hach
09:12 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 17.02.2026
 8 Bilder
Ein Darsteller der Sambaschule Beija Flor zieht während der Karnevalsfeierlichkeiten im Sambadrom durch die Straßen.
Mehr Artikel