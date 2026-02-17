Kriebstein: Drei Millionen Euro Gewerbesteuer – wohin fließt der unerwartete Geldsegen?

Mittweida
Nach Jahren des Sparens kann Kriebstein wieder gestalten: Mit dem unerwarteten Mehreinnahmen können Schulden abgebaut und Großprojekte gestartet werden. Sorgenfälle bleiben jedoch.
Kriebstein erlebt finanziell einen Frühling: Nach Jahren unter Sparzwang und einer Haushaltssperre kann die Gemeinde plötzlich investieren. „Ich habe in den zehn Jahren als Bürgermeisterin noch nie einen so sicheren, entspannten Haushalt gehabt“, sagt Bürgermeisterin Maria Euchler (Freie Wähler) im Gespräch mit der „Freien Presse“.
