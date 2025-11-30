Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Polizei (Symbolfoto) ermittelt wegen eines Einbruchs in Altmittweida.
Bild: Harry Haertel
Die Polizei (Symbolfoto) ermittelt wegen eines Einbruchs in Altmittweida.
Die Polizei (Symbolfoto) ermittelt wegen eines Einbruchs in Altmittweida. Bild: Harry Haertel
Mittweida
Kriminelle in Altmittweida: 10.000 Euro Schaden nach Einbruch
Redakteur
Von Alexander Christoph
Einbrecher hebeln Fenster auf und hinterlassen eine Spur der Verwüstung in Altmittweida. Nun hofft die Polizei auf Zeugen.

Einbrecher haben jetzt in Altmittweida ihr Unwesen getrieben. Kriminelle hebelten am Samstag gegen 18.30 Uhr zunächst ein Fenster eines Hauses an der Dorfstraße auf. Danach suchten die Täter im Inneren nach Wertgegenständen. Dabei richteten sie einen erheblichen Schaden an, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dieser beläuft sich auf rund...
