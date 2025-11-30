Kriminelle in Altmittweida: 10.000 Euro Schaden nach Einbruch

Einbrecher hebeln Fenster auf und hinterlassen eine Spur der Verwüstung in Altmittweida. Nun hofft die Polizei auf Zeugen.

Einbrecher haben jetzt in Altmittweida ihr Unwesen getrieben. Kriminelle hebelten am Samstag gegen 18.30 Uhr zunächst ein Fenster eines Hauses an der Dorfstraße auf. Danach suchten die Täter im Inneren nach Wertgegenständen. Dabei richteten sie einen erheblichen Schaden an, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Dieser beläuft sich auf rund...