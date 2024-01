Kühlauto durchbricht Zaun in Hainichen

38-jähriger Fahrer hat plötzlich gesundheitliche Probleme.

Hainichen.

Ein Kühlauto hat in Hainichen einen Zaun durchbrochen und ist auf einem Firmengelände stehengeblieben. Das hat die Polizei berichtet. Der Unfall ist am Mittwoch, 3. Januar, passiert. Ein 38-jähriger Mann war gegen 18.15 Uhr mit einem Mercedes-Kleintransporter auf der Frankenberger Straße, der Staatsstraße 201, stadtauswärts unterwegs. Dabei kam der 38-Jährige offenbar wegen plötzlicher gesundheitlicher Probleme mit dem Kleintransporter, einem Kühlfahrzeug, nach links von der Fahrbahn ab. Der Wagen fuhr über den Gehweg, durchbrach einen Zaun und blieb auf dem angrenzenden Firmengrundstück stehen. So schilderten die Beamten den Hergang des Unfalls. Der Schaden am Fahrzeug und dem Zaun beläuft sich auf etwa 90.500 Euro. (lk)