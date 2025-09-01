Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Zahl der Übernachtungsgäste ist in Mittweida im Juni besonders gestiegen (Symbolbild).
Die Zahl der Übernachtungsgäste ist in Mittweida im Juni besonders gestiegen (Symbolbild). Bild: Sven Hoppe/dpa
Mittweida
Kulturhauptstadt lockt Gäste an: Mittweida steigert Übernachtungen deutlich
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mittweida legt bei Übernachtungen zu: Die Region profitiert von der Nähe zur Kulturhauptstadt. Aber auch Events und Kultur locken Gäste in die Stadt.

Mittweida verzeichnete im Juni 14,5 Prozent mehr Übernachtungen als im Vorjahr. Laut Tourismusverband Chemnitz Zwickau Region profitiere die Stadt von ihrer Kulturhauptstadtnähe. Zudem wirkte sich Veranstaltungsvielfalt im Juni wie dem Klanglichtzauber, der Fete de la Musique, den Konzerten an der Seebühne oder dem Internationalen...
