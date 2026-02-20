Kurioser Morgen in Rossau: Autotransporter wird auf Hainichener Straße entladen

Mittweida
Ein Defekt zwingt zum Abladen von Gebrauchtwagen. Die kuriose Szene sorgt für Verwirrung. Was passierte am Ortsausgang von Rossau?
Kuriose Situation in der Hainichener Straße: Am Ortsausgang Rossau in Richtung Mittweida ist am Freitagmorgen gegen 7 Uhr ein Autotransporter liegengeblieben. Das Problem: An dem Transporter, der mehrere Autos geladen hatte, war entweder eine Radaufhängung oder eine Achse gebrochen. Die Fahrer des polnischen Fahrzeugs luden daraufhin die...
