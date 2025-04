Kurze Nacht für die Feuerwehr Hainichen: Gartenschuppen brennt

Für die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hainichen war die Nacht zum Samstag früh zu Ende. Sie mussten zu einem Brand nach Bockendorf ausrücken.

Für die Feuerwehr in Hainichen war die Nacht zum Samstag ziemlich früh zu Ende. Bereits kurz nach halb sechs wurden die Einsatzkräfte in den Ortsteil Bockendorf gerufen. Grund für die frühe Alarmierung: In der dortigen Hauptstraße war ein Gartenschuppen in Brand geraten. Zwar gelang es den Feuerwehrleuten, den Brand schnell zu löschen,...