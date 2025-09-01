Landkreis kauft „Hamimex“ in Hartha: Unterkunft für 60 Geflüchtete geplant

Mittweida
Der Landkreis richtet in Hartha eine Unterkunft für Geflüchtete ein. Noch bevor die Sanierung des „Hamimex“ begonnen hat, mobilisieren Rechtsextreme gegen die Unterbringung.
Der Landkreis plant, in Hartha geflüchtete Menschen und Asylsuchende unterzubringen. Dafür hat seine Tochtergesellschaft, die Landkreis Mittelsachsen Servicegesellschaft (LMSG) den Gebäudekomplex an der Dresdener Straße 84c erworben - „Hamimex“ genannt.
