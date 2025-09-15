Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Landwirtin aus Leidenschaft: Carmen Wiesner, im Hintergrund der Familienbetrieb Mühle Marbach.
Landwirtin aus Leidenschaft: Carmen Wiesner, im Hintergrund der Familienbetrieb Mühle Marbach. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Landwirtin aus Leidenschaft: Carmen Wiesner, im Hintergrund der Familienbetrieb Mühle Marbach.
Landwirtin aus Leidenschaft: Carmen Wiesner, im Hintergrund der Familienbetrieb Mühle Marbach. Bild: Ingolf Rosendahl/Archiv
Mittweida
Landwirte 2025 in Mittelsachsen: Ernte gut, alles gut?
Redakteur
Von Ingolf Rosendahl
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Für das Getreide kam der letzte Regen zur Unzeit. Doch im Großen und Ganzen sind die Landwirte mit der diesjährigen Ernte zufrieden. Eine Tatsache aber erstaunt sie und macht ihnen zu schaffen.

Für Carmen Wiesner ist Landwirt nicht nur ein Beruf. Er ist eine Berufung. Und die Marbacherin weiß: „Wir sind immer von der Witterung abhängig“, sagt die Betreiberin eines Geflügelbetriebes. Ihr Mann Hartmut betreibt die Mühle Marbach. Die Bauern in der Region decken sich bei ihm mit Futtergetreide aus der Selbstvermarktung ein. Sein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:29 Uhr
4 min.
EU-Kommission schlägt weitreichende Israel-Sanktionen vor
Die EU-Kommission reagiert mit einem neuen Sanktionsvorschlag auf die Lage im Gazastreifen.
Insbesondere wegen des Widerstandes Deutschlands konnte die EU bislang keine Sanktionen wegen des israelischen Vorgehens im Gazastreifen verhängen. Jetzt werden neue Vorschläge vorgelegt.
04.09.2025
3 min.
„Am Brötchen zeichnet sich das leider nicht ab“: Getreide-Preise im Sinkflug – Dennoch schauen Verbraucher in die Röhre
„Das wäre fatal“: Torsten Krawczyk, Präsident des Sächsischen Landesbauernverbandes (SLB), informiert über die diesjährige Ernte.
Eigentlich könnten die Landwirte im Freistaat zufrieden auf ihre Ernte schauen. Die Politik in Amerika aber steigert den Druck auf sie – und stachelt Sachsens Bauernpräsidenten zu einer Brandrede an.
Frank Hommel
17:27 Uhr
3 min.
Plauener Unternehmer Guntram Voitel überraschend verstorben
Unternehmer Guntram Voitel im Jahr 2021 auf einer seiner Baustellen.
Er war Autohausbesitzer und Immobilienentwickler: In der vergangenen Woche wurde er aus dem Leben gerissen - eine Woche vor seinem 57. Geburtstag.
Swen Uhlig
15.09.2025
4 min.
Familienname aus dem Erzgebirge sorgt in TV-Show mit Kai Pflaume für Lacher
Kai Pflaume (Mitte) mit dem Rate-Team bestehend aus Bernhard Hoëcker, Hubertus Meyer-Burckhardt, Stephanie Stumph und Wincent Weiss (v. l.).
Sie heißen Ficker – und tragen den Namen mit Stolz. In der Fernsehsendung „Kaum zu glauben“ wurden zehn Erzgebirger damit jetzt zum Gesprächsthema. Doch im Nachgang waren nicht alle Reaktionen freundlich. Wie kam es zu dem TV-Auftritt?
Anna Neef
19.08.2025
4 min.
Technikschau in Striegistal: Das fahren Landwirte gegen Stoppeln auf
Vereinschef Heiko Gläser ist Experte für konservierende Bodenbearbeitung.
Stahlblauer Himmel, laute Motoren und viel Staub in der Luft – es war wieder Feldtag. Um möglichst schonende Bodenbearbeitung ging es auf dem Gelände der Mühle Marbach von Hartmut Wiesner.
Ingolf Rosendahl
13:24 Uhr
2 min.
Weichenstörung sorgt für Verzögerungen bei Zügen nach Sylt
Die Reparsturarbeiten sind voraussichtlich morgen abgeschlossen(Archivbild).
Wegen Störungen einer Weiche gerät der Bahnverkehr nach Sylt ins Stocken. Die Reparaturen laufen auf Hochtouren.
Mehr Artikel