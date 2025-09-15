Landwirte 2025 in Mittelsachsen: Ernte gut, alles gut?

Für das Getreide kam der letzte Regen zur Unzeit. Doch im Großen und Ganzen sind die Landwirte mit der diesjährigen Ernte zufrieden. Eine Tatsache aber erstaunt sie und macht ihnen zu schaffen.

Für Carmen Wiesner ist Landwirt nicht nur ein Beruf. Er ist eine Berufung. Und die Marbacherin weiß: „Wir sind immer von der Witterung abhängig", sagt die Betreiberin eines Geflügelbetriebes. Ihr Mann Hartmut betreibt die Mühle Marbach. Die Bauern in der Region decken sich bei ihm mit Futtergetreide aus der Selbstvermarktung ein. Sein...