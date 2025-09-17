Lange Nacht für Jugendkultur: Mittweida, Brand-Erbisdorf und Augustusburg sind dabei

Am Freitag und Samstag steht in Sachsen die Jugend im Fokus: Es gibt im Landkreis nicht nur kreative Angebote - auch eine neue BMX-Strecke wird eingeweiht.

Zum siebten Mal steigt nun die Sächsische Nacht der Jugendkulturen mit 35 Aktionen in ganz Sachsen, allerdings nur in Orten mit bis zu 40.000 Einwohnen. Und weil es so viele Angebote sind, die jugendkulturelle Vielfalt sichtbar machen, reicht eine Nacht gar nicht mehr aus. Die Veranstaltungen mit Linoldruck, Theater-Workshops, Graffiti-Aktionen...