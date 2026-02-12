Last-Minute-Kostüm vor Rosenmontag: Diese Outfits liegen beim Miskus-Verleih in Hainichen im Trend

Die Einladung zur Faschingsparty kam spät, der Schrank ist leer? In Hainichen öffnet der Miskus-Fundus seine Türen. Auch kurzentschlossen kann man dort Kostüme leihen. Was ist derzeit gefragt?

Mit der Weiberfastnacht am Donnerstag steuert der Karneval auf seinen Höhepunkt zu – und zwischen Mottoparty-Einladung und leergefegten Discounter-Regalen stellt sich womöglich eine schwierige Frage: Woher jetzt noch ein Kostüm nehmen?