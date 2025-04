Letzte Chance für große Ballnacht im „Goldenen Löwen“ in Hainichen

Der Festsaal in Hainichen erstrahlt am Freitag mit einer Ballnacht zu Ehren von Johann Strauß in altem Glanz. Wer noch dabei sein will, muss sich beeilen.

Der Festsaal „Goldener Löwe" in Hainichen wird am Freitagabend wieder das, was er mal war: Ein Tanz- und Ballsaal. Der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) lädt um 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) unter dem Motto „Die Gräfin lädt zum Tanze" zu einer rauschenden Ballnacht mit Buffet ein und feiert Walzerkönig Johann Strauß. Es spielt das...