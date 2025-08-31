Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
An dem Unfall waren ein VW, ein Audi und ein BMW beteiligt.
An dem Unfall waren ein VW, ein Audi und ein BMW beteiligt. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
An dem Unfall waren ein VW, ein Audi und ein BMW beteiligt.
An dem Unfall waren ein VW, ein Audi und ein BMW beteiligt. Bild: Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Mittweida
Lichtenau: Vier Verletzte und 40.000 Euro Schaden bei Frontalzusammenstoß
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Lichtenau kollidierte ein VW beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Audi, der zudem noch gegen einen haltenden BMW geschleudert wurde.

Drei Schwerverletze, eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Samstag in Lichtenau. Laut Polizei war ein VW-Fahrer gegen 16 Uhr auf der Sachsenstraße in Richtung Oberlichtenau unterwegs. An der Einmündung Sachsenstraße/Ziegeleistraße wollte der 66-jährige nach links abbiegen,...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
30.08.2025
1 min.
Schwerer Unfall unweit der A 4 bei Chemnitz-Ost: Mehrere Schwerverletzte
Update
Die Straße musste nach dem Unfall voll gesperrt werden.
Ein Auto ist beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammengestoßen – an einer Stelle, wo es immer wieder kracht.
Michael Müller
15:40 Uhr
3 min.
Eigene Intim-Fotos bei Google? Klägerin will Grundsatzurteil
Hunderte Suchergebnisse zu den privaten Aufnahmen hat Google bereits gelöscht. (Symbolbild)
Kriminelle stehlen Sex-Aufnahmen eines Ehepaars. Immer wieder tauchen die Bilder im Internet auf - auch bei Google-Suchen. Inwieweit kann der Konzern dafür in die Verantwortung genommen werden?
22.08.2025
1 min.
Schwerer Unfall am Sonnenlandpark Lichtenau: Autos stoßen frontal zusammen
Ein schwerer Unfall hat sich Freitagabend auf der S 200 am Sonnenlandpark ereignet.
Auf der Strecke zwischen Ottendorf und Oberlichtenau hat es einen Unfall mit zwei Verletzten gegeben. Die Ursache war erneut ein Vorfahrtsfehler.
Bettina Junge
02.09.2025
2 min.
Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer
Tragischer Tod zweier Mütter: An der Unfallstelle auf der B 95 bei Annaberg liegen Blumen.
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Katrin Kablau
01.09.2025
1 min.
Ex-Kanzlerin Merkel besucht kleine Buchhandlung in Chemnitz
Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel kommt in die Universitas Buchhandlung Robert Aßmann.
Die langjährige Regierungschefin ist kommende Woche zu einer Lesung zu Gast. Die ist bereits ausverkauft. Wer sie dennoch treffen will, hat dazu zuvor Gelegenheit.
Benjamin Lummer
15:39 Uhr
1 min.
Mülsen: Mann mit Alkohol am Steuer erwischt
52-Jähriger in Mülsen von Polizei gestoppt.
Betrunken und ohne Führerschein unterwegs: In der Schulstraße stoppte die Polizei am Montagabend einen 52-jährigen Motorrollerfahrer.
Sophia Kunkel
Mehr Artikel