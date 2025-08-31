Lichtenau: Vier Verletzte und 40.000 Euro Schaden bei Frontalzusammenstoß

Mittweida
In Lichtenau kollidierte ein VW beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Audi, der zudem noch gegen einen haltenden BMW geschleudert wurde.
Drei Schwerverletze, eine leicht verletzte Person und Sachschaden in Höhe von rund 40.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls am Samstag in Lichtenau. Laut Polizei war ein VW-Fahrer gegen 16 Uhr auf der Sachsenstraße in Richtung Oberlichtenau unterwegs. An der Einmündung Sachsenstraße/Ziegeleistraße wollte der 66-jährige nach links abbiegen,...
