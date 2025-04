Lotto-Moderatorin aus Mittweida in einer Show mit Niners-Spieler: „Ich bin am Ball geblieben“

Kristy Pantak studiert Medienmanagement an der Hochschule in Mittweida. Und sie moderiert jetzt zwölf Shows aus dem neuen Youtube-Studio von Sachsenlotto. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Kristy Pantak ist das Gesicht von „Lottoloft“. So heißt das YouTube-Studio, das Sachsenlotto in einer angemieteten Halle der Schönherr-Fabrik in Chemnitz aufgebaut hat. In diesem finden nun zwölf Shows statt, die Content-Kreativen, Musikern und Sportlern eine eigene Arena geben. Gäste der ersten Show, die am 27. März online geht, sind die...