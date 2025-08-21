Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Von Günther Hofmann bemalte Spanschachteln sind bald in zehnfacher Vergrößerung zu sehen.
Von Günther Hofmann bemalte Spanschachteln sind bald in zehnfacher Vergrößerung zu sehen. Bild: Falk Bernhardt
Mittweida
Magie der Märchen: Filme in Annaberg, Riesen-Bilder in Hainichen
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Annaberg sind derzeit internationale Märchenfilme zu sehen, in Hainichen ab 30. August zehn übergroße Bilder, die in die Märchenwelt entführen.

Die Welt ist voller Märchen. In Annaberg-Buchholz hat das Internationale Märchenfilmfestival Fabulix begonnen, nun zieht Hainichen mit einer Märchenwiese nach. Auf dieser sind ab Samstag, 30. August, Märchen in Bildern zu sehen. Der Hainichener Maler Günter Hofmann hatte einst mehr als 70 erzgebirgische Spanschachteln mit Motiven der Märchen...
