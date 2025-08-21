Magie der Märchen: Filme in Annaberg, Riesen-Bilder in Hainichen

In Annaberg sind derzeit internationale Märchenfilme zu sehen, in Hainichen ab 30. August zehn übergroße Bilder, die in die Märchenwelt entführen.

Die Welt ist voller Märchen. In Annaberg-Buchholz hat das Internationale Märchenfilmfestival Fabulix begonnen, nun zieht Hainichen mit einer Märchenwiese nach. Auf dieser sind ab Samstag, 30. August, Märchen in Bildern zu sehen. Der Hainichener Maler Günter Hofmann hatte einst mehr als 70 erzgebirgische Spanschachteln mit Motiven der Märchen... Die Welt ist voller Märchen. In Annaberg-Buchholz hat das Internationale Märchenfilmfestival Fabulix begonnen, nun zieht Hainichen mit einer Märchenwiese nach. Auf dieser sind ab Samstag, 30. August, Märchen in Bildern zu sehen. Der Hainichener Maler Günter Hofmann hatte einst mehr als 70 erzgebirgische Spanschachteln mit Motiven der Märchen...