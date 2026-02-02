MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Eric Seifert und Johanna Kleinwechter haben das neue Videospiel „Maloomify the Ocean“ vorgestellt.
Eric Seifert und Johanna Kleinwechter haben das neue Videospiel „Maloomify the Ocean“ vorgestellt. Bild: Lilly Leißner
Auf der Plattform Steam kann man das Logikpuzzle Maloomify kostenlos herunterladen.
Auf der Plattform Steam kann man das Logikpuzzle Maloomify kostenlos herunterladen. Bild: Screenshot Jan Leißner/FP
Prof. Alexander Marbach von der Hochschule Mittweida hat Medieninformatik-Studierende die Spieleentwicklung gelehrt.
Prof. Alexander Marbach von der Hochschule Mittweida hat Medieninformatik-Studierende die Spieleentwicklung gelehrt. Bild: Elisa Leimert/Archiv
Eric Seifert und Johanna Kleinwechter haben das neue Videospiel „Maloomify the Ocean“ vorgestellt.
Eric Seifert und Johanna Kleinwechter haben das neue Videospiel „Maloomify the Ocean“ vorgestellt. Bild: Lilly Leißner
Auf der Plattform Steam kann man das Logikpuzzle Maloomify kostenlos herunterladen.
Auf der Plattform Steam kann man das Logikpuzzle Maloomify kostenlos herunterladen. Bild: Screenshot Jan Leißner/FP
Prof. Alexander Marbach von der Hochschule Mittweida hat Medieninformatik-Studierende die Spieleentwicklung gelehrt.
Prof. Alexander Marbach von der Hochschule Mittweida hat Medieninformatik-Studierende die Spieleentwicklung gelehrt. Bild: Elisa Leimert/Archiv
Update
Mittweida
„Maloomify the Ocean“: Mittweidaer Studenten erschaffen Unterwasserwelt
Von Lilly Leißner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rätselspaß trifft auf kreative Gestaltung: Studierende der Hochschule Mittweida haben ein Videospiel entwickelt, das jetzt im Internet veröffentlicht wurde. Dem Spaß auf die Spur kamen sie mit analogen Hilfsmitteln.

Eine Unterwasserwelt mit Neugier erkunden und Rätsel lösen – das können Spieler vom neuen Videospiel „Maloomify the Ocean“ erwarten. Entwickelt worden ist es von Studierenden der Hochschule Mittweida. Bei der Veranstaltung „Beta 2026“ am Freitag stellten Johanna Kleinwechter und Eric Seifert das Projektergebnis an der Hochschule vor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15.01.2026
3 min.
Jugendliche strömen zum Campustag der TU Freiberg und dem Studieninfotag der Hochschule Mittweida
 12 Bilder
Teils mit Brezeln gestärkt, gingen hunderte junge Erwachsene auf Entdeckungstour.
Viele Gespräche mit Studierenden, noch mehr Infos: An der TU in Freiberg und der Hochschule in Mittweida machten sich hunderte potenzielle Studienanfänger zu Studiengängen, Snacks und WG-Zimmer-Suche schlau.
Johanna Klix
01.02.2026
4 min.
„Mama geht tanzen“: Warum diese Mütter drei Stunden in Limbach-Oberfrohna ganz unter sich feiern
Anne Driese und Cindy Oehler (v. l.) sind aus Oberlungwitz und Oelsnitz nach Limbach-Oberfrohna gekommen.
Auszeit statt Alltag: Bei „Mama geht tanzen“ feiern Frauen im Kulturkeller Limbach-Oberfrohna entspannt, sicher und zu familienfreundlichen Zeiten.
Ralf Jerke
21:46 Uhr
2 min.
Saison-Aus für Hollerbach - Becker kommt zurück
Arbeiteten schon bei Union Berlin zusammen: Urs Fischer (r) und Sheraldo Becker. (Archivbild)
Bittere Nachricht für Mainz 05: Stürmer Hollerbach hat sich schwer verletzt und fällt bis zum Saisonende aus. Doch die Rhein-Hessen überraschen mit einem Last-Minute-Transfer.
22:00 Uhr
1 min.
Boschstraße in Glauchau: Sanierung am Bahnübergang geplant
Im Jahr 2019 wurde die Boschstraße im Gewerbegebiet verlängert.
Wegen aufgetretener Fahrbahnschäden wird der Bereich des Bahnübergangs saniert
Stefan Stolp
19.01.2026
3 min.
„Mittnight Show“ in Mittweida: „Ich werd‘ erwachsen – holt mich hier raus.“
Moderatorin Nayma König in der Kulisse für die Mittnight-Show.
Nayma König moderiert die Late-Night-Show der Hochschule Mittweida – ein Projekt, das junge Talente ins Rampenlicht rückt. Schon die Kulisse verspricht eine nostalgische Reise ins Ferienlager.
Lilly Leißner
01.02.2026
4 min.
„Die sind doch alle verrückt“: Die letzten Gäste haben das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen
Antje und Ahad Adakh waren die letzten Gäste, die das Congress-Hotel in Chemnitz verlassen haben.
Seit kurz nach 11 Uhr am Sonntag ist das Hotel-Hochhaus in der Innenstadt leer. Etwas mehr als 30 Personen sollen die letzte Nacht in dem 26-stöckigen Hochhaus noch verbracht haben. Der Abschied verlief unaufgeregt und fast stoisch normal.
Denise Märkisch
Mehr Artikel