„Maloomify the Ocean“: Mittweidaer Studenten erschaffen Unterwasserwelt

Mittweida
Rätselspaß trifft auf kreative Gestaltung: Studierende der Hochschule Mittweida haben ein Videospiel entwickelt, das jetzt im Internet veröffentlicht wurde. Dem Spaß auf die Spur kamen sie mit analogen Hilfsmitteln.
Eine Unterwasserwelt mit Neugier erkunden und Rätsel lösen – das können Spieler vom neuen Videospiel „Maloomify the Ocean“ erwarten. Entwickelt worden ist es von Studierenden der Hochschule Mittweida. Bei der Veranstaltung „Beta 2026“ am Freitag stellten Johanna Kleinwechter und Eric Seifert das Projektergebnis an der Hochschule vor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.