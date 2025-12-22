Mann randaliert in der City-Bahn in Hainichen

Mittweida
Die City-Bahn wird zum Schauplatz einer Randale. Ein junger Mann wird festgenommen. Doch was führte zu seinem Ausbruch?
Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz sind vom Fahrdienstleiter der City-Bahn über eine randalierende Person in der City-Bahn informiert worden. Sofort begaben sich die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz sowie der Landespolizei nach Hainichen, wurde erst jetzt mitgeteilt. Der 18-jährige moldawische...
