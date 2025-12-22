MENÜ
Die Bundespolizei ist in die City-Bahn gerufen worden.
Die Bundespolizei ist in die City-Bahn gerufen worden. Bild: Symbolfoto: Harry Haertel
Mittweida
Mann randaliert in der City-Bahn in Hainichen
Von Babette Philipp
Die City-Bahn wird zum Schauplatz einer Randale. Ein junger Mann wird festgenommen. Doch was führte zu seinem Ausbruch?

Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz sind vom Fahrdienstleiter der City-Bahn über eine randalierende Person in der City-Bahn informiert worden. Sofort begaben sich die Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz sowie der Landespolizei nach Hainichen, wurde erst jetzt mitgeteilt. Der 18-jährige moldawische...
22.12.2025
4 min.
Arbeitsmarkt Mittelsachsen: Bei Generation Ü50 passt etwas nicht zusammen
Busfahrer Dirk Frenzel hat sich mit 56 Jahren für eine neue Jobperspektive entschieden.
Regiobus Mittelsachsen nutzt das Potenzial älterer Quereinsteiger. Trotz positiver Einzelfälle bleibt die Arbeitslosigkeit in der Altersgruppe der über 50-Jährigen hoch. Die Arbeitsagentur hat Lösungsangebote. Doch wirkt das?
Jan Leißner
15.12.2025
2 min.
Illegaler Tiertransport bei Neuhausen von Bundespolizei gestoppt: Hundewelpen und Katze im Tierheim Freiberg
Die Bundespolizei stoppte am Grenzübergang Neuhausen einen illegalen Tiertransport.
Die Bundespolizei hat am Grenzübergang Neuhausen einen Transporter aus Tschechien kontrolliert – an Bord: zwei Hundewelpen und ein Kätzchen ohne die nötigen Dokumente. Jetzt laufen die Ermittlungen.
Heike Hubricht
11:07 Uhr
2 min.
Polizeidirektion Zwickau meldete verstärkt Explosionen an Zigaretten-, Geld- und Fahrkartenautomaten
In Hohenstein-Ernstthal wurde im Dezember 2024 am Bahnhof ein Fahrkartenautomat gesprengt.
Fahrscheinautomaten in Zwickau bleiben ab Montag für fünf Tage zum Schutz vor Vandalismus geschlossen. In der Region meldete die Polizei in diesem Jahr 56 Explosionen unter anderem an Automaten.
Frank Dörfelt
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
05.12.2025
4 min.
„Balancegleis“ wird neuer Mittelpunkt von Hainichen - was das mit Harry Potter zu tun hat
Oberbürgermeister Dieter Greysinger und Andreas Brandt, Geschäftsführer der Rehabil GmbH, am Bahnhof in Hainichen, wo das Projekt „Balancegleis“ realisiert werden soll.
Beim Wettbewerb „Ab in die Mitte!“ hat die Stadt 40.000 Euro Preisgeld abgesahnt. Nun entsteht am Bahnhof ein Areal mit Pumptrack, Fitnessgeräten, Entspannungsmöglichkeiten und einer Prise Magie.
Franziska Bernhardt-Muth
11:00 Uhr
1 min.
Frequenzweihnacht im „Weltecho“ Chemnitz
Die Frequenzweihnacht bringt am 24. Dezember elektronische Klänge ins Chemnitzer Weltecho. Seit fast drei Jahrzehnten zieht sie Fans an. Welche Künstler stehen diesmal auf der Bühne?
Babette Philipp
