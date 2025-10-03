Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Oberbürgermeister Dieter Greysinger (r., SPD) gratulierte Torsten (l.) und Grit Hoffmann.
Oberbürgermeister Dieter Greysinger (r., SPD) gratulierte Torsten (l.) und Grit Hoffmann. Bild: Manuel Niemann
Oberbürgermeister Dieter Greysinger (r., SPD) gratulierte Torsten (l.) und Grit Hoffmann.
Oberbürgermeister Dieter Greysinger (r., SPD) gratulierte Torsten (l.) und Grit Hoffmann. Bild: Manuel Niemann
 8 Bilder
Mittweida
Marktführer aus der Garage: Hainichens Bohrwerkzeuge Hoffmann feiert extragroß
Redakteur
Von Manuel Niemann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Beim 30-jährigen Firmenjubiläum trifft moderne Technik auf Vereinsleben: BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann zeigt, wie Industrie und Region zusammenwachsen.

Die letzten Tage wurde geputzt, gewienert und vorbereitet, sagte Geschäftsführer Torsten Hoffmann am Mittwoch. Das Unternehmen Bohrwerkzeuge Hoffmann feierte sein 30-jähriges Bestehen.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.08.2025
5 min.
Vom Garagenstart zum Marktführer: Warum im Spezialtiefbau fast nichts ohne Maschinen aus Hainichen geht
Auf Stippvisite in Hainichen: Geschäftsführer Torsten Hoffmann (M.) präsentierte die Firma und deren Erfolgsgeschichte dem EU-Abgeordnetem Matthias Ecke (r.), als dieser kürzlich bei Dieter Greysinger (r.) zu Gast war.
Vom Bungalow zum Branchenprimus: Die Maschinen von Bohrwerkzeuge Hoffmann prägen nicht nur Baustellen im Osten. Bald feiert das Unternehmen 30-jähriges Bestehen - und will in Hainichen weiter wachsen.
Manuel Niemann
06.10.2025
1 min.
Bilder des Tages vom 05.10.2025
 3 Bilder
Teilnehmer des Schweigemarschs "Mach Dich auf für Menschlichkeit!" gehen mit Kerzen auf der Ludwigsstraße in München.
06.10.2025
7 min.
Krankmeldung: Was ist erlaubt und was nicht?
Was fehlt ihnen denn? Arbeitgeber haben zwar grundsätzlich keinen Anspruch auf Mitteilung von Diagnosen oder Symptomen, dürfen aber ohne Gründe die Vorlage eines ärztlichen Attests verlangen.
Ob Grippe oder Burn-out: Dann muss man sich krankmelden, zeitnah und formgerecht. Rechte, Pflichten und Fettnäpfchen rund um die Krankmeldung.
Bernadette Winter, dpa
05.10.2025
4 min.
Hunderte Menschen stehen Schlange: So sucht Werdau nach dem richtigen Stammzellenspender
Jürgen Klimke und Janine Möckel ließen sich schon am Vormittag als Spender registrieren.
Karolin Sobe hat Leukämie. Die Hilfsbereitschaft der Werdauer, sich am Samstag an einer Registrierungsaktion für Stammzellenspender beteiligten, beeindruckte sogar langjährige Helfer.
Torsten Piontkowski
05.10.2025
3 min.
Ultramarathon „Last Soul Ultra“: Selbst André Schürrle wurde es irgendwann zu viel
Rennen, bis es nicht mehr geht. Tagelang sind einige Teilnehmer des "Last Soul Ultra" unterwegs. Hier noch gutgelaunt kurz nach dem Start.
Seit Freitag läuft in Nordrhein-Westfalen ein Rennen, das einfach nicht enden will. Zwei Läufer sind noch dabei - und einer davon will einen unfassbaren Rekord knacken.
Erik Kiwitter
29.08.2025
3 min.
Die 40. Bäckereifiliale, Tiger aus Kürbissen und Freiberger Maschinen für schottischen Whisky: Das sind die guten Nachrichten aus Mittelsachsen
Die Bäckerei Stölzel (hier Juniorchef Tim Stölzel) eröffnet ihre 40. Filiale.
Nachrichten können Menschen zum Schmunzeln bringen und auch optimistisch stimmen. Daher gibt es an dieser Stelle ausschließlich gute Botschaften aus Rochlitz, Lichtenwalde, Hainichen und Freiberg.
Julia Czaja
Mehr Artikel