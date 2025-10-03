Marktführer aus der Garage: Hainichens Bohrwerkzeuge Hoffmann feiert extragroß

Mittweida
Beim 30-jährigen Firmenjubiläum trifft moderne Technik auf Vereinsleben: BWH Bohrwerkzeuge Hoffmann zeigt, wie Industrie und Region zusammenwachsen.
Die letzten Tage wurde geputzt, gewienert und vorbereitet, sagte Geschäftsführer Torsten Hoffmann am Mittwoch. Das Unternehmen Bohrwerkzeuge Hoffmann feierte sein 30-jähriges Bestehen.
