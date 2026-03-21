MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Mittelsachsen
  • |
  • Mittweida
  • |

  • Martin-Luther-Gymnasium in Frankenberg wird zum Karriere-Treffpunkt für Schüler, Unternehmen und Hochschulen

Dachdeckermeister Jan Lauer zeigt, was man aus Naturschiefer machen kann.
Dachdeckermeister Jan Lauer zeigt, was man aus Naturschiefer machen kann. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Johannes Stein von der Firma Zschimmer und Schwarz, die chemische Produkte herstellt, erklärt Maya Wansky den pH-Wert.
Johannes Stein von der Firma Zschimmer und Schwarz, die chemische Produkte herstellt, erklärt Maya Wansky den pH-Wert. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Leonie am Stand der Wellpappe Auerswalde KG mit einer Figur aus Wellpappe und Abteilungsleiter Pierre Richter.
Leonie am Stand der Wellpappe Auerswalde KG mit einer Figur aus Wellpappe und Abteilungsleiter Pierre Richter. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Monique Polster und Ronny Kämpfe vom Bildungsverein Frankenberg, der die Ausbildungsmesse seit 2017 veranstaltet.
Monique Polster und Ronny Kämpfe vom Bildungsverein Frankenberg, der die Ausbildungsmesse seit 2017 veranstaltet. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Dachdeckermeister Jan Lauer zeigt, was man aus Naturschiefer machen kann.
Dachdeckermeister Jan Lauer zeigt, was man aus Naturschiefer machen kann. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Johannes Stein von der Firma Zschimmer und Schwarz, die chemische Produkte herstellt, erklärt Maya Wansky den pH-Wert.
Johannes Stein von der Firma Zschimmer und Schwarz, die chemische Produkte herstellt, erklärt Maya Wansky den pH-Wert. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Leonie am Stand der Wellpappe Auerswalde KG mit einer Figur aus Wellpappe und Abteilungsleiter Pierre Richter.
Leonie am Stand der Wellpappe Auerswalde KG mit einer Figur aus Wellpappe und Abteilungsleiter Pierre Richter. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Monique Polster und Ronny Kämpfe vom Bildungsverein Frankenberg, der die Ausbildungsmesse seit 2017 veranstaltet.
Monique Polster und Ronny Kämpfe vom Bildungsverein Frankenberg, der die Ausbildungsmesse seit 2017 veranstaltet. Foto: EHL Media/Dietmar Thomas
Mittweida
Martin-Luther-Gymnasium in Frankenberg wird zum Karriere-Treffpunkt für Schüler, Unternehmen und Hochschulen
Redakteur
Von Julia Czaja
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

180 Ausbildungsberufe auf einer Messe: Die „beWhatever“ in Frankenberg deckt ein breites Spektrum ab. Jugendliche konnten sich über verschiedene Wege informieren.

100 Unternehmen, 180 Ausbildungsberufe, 300 Studiengänge und hunderte Besucher: Die Bilanz der Ausbildungs-, Studien- und Berufsmesse „beWhatever“ in Frankenberg kann sich sehen lassen. Am Martin-Luther-Gymnasium drehte sich am Samstag alles um Berufswünsche, Ausbildungsbedingungen und Übernahmechancen nach einer erfolgreichen Lehre.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16:30 Uhr
3 min.
Nach 31 Jahren auf dem Bau und schwerer Krankheit: Klingenthaler findet neue Chance im Ordnungsamt
Müllprobleme, Parksünder, Spielplatzsauberkeit: Das sind die Themen, um die sich Jan Müller als Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal kümmert.
Jan Müller ist seit Herbst Gemeindevollzugsbediensteter in Klingenthal - und in diesem Beruf oft mit Bürgern in Kontakt. Wer ist der Mann, der sich jetzt in Klingenthal um Ordnung kümmert?
Tino Beyer
14:40 Uhr
2 min.
Tierärzte finden 26 Haargummis in Katzenmagen
Einer Katze in Florida stand nach dem Verzehr von 26 Haargummis die Einschläferung bevor. (Symbolbild)
In Florida wird eine Katze mit einem Darmverschluss in eine Klinik eingeliefert. Erst während der Notoperation wird klar, warum.
07:12 Uhr
4 min.
Großprojekt im Erzgebirge: Unternehmen investiert fast acht Millionen Euro in neue Halle
Hallen-Neubau in Stützengrün: Zum Richtfest beim Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich wurde vor dem Objekt eine Richtkrone hochgezogen.
Im Stützengrüner Gewerbegebiet errichtet das Unternehmen Stahl- und Anlagenbau Schädlich eine neue und 3600 Quadratmeter große Umschlaghalle. Damit soll die Logistik verbessert werden. Jetzt wurde Richtfest gefeiert.
Irmela Hennig
14.03.2026
2 min.
Von Automobil bis IT: 3000 Schüler erkunden Ausbildungsberufe in Mittelsachsen
Start der Woche der offenen Unternehmen bei Baierl Demmelhuber Innenausbau GmbH im Gewerbegebiet in Schlegel: Enrico Koch, Leiter der Glas- und Metall-Manufaktur, führte Jugendliche und ihre Eltern durch den Werkstattbereich.
230 Unternehmen haben bei der Woche der offenen Unternehmen künftige Fachkräfte angesprochen. Der nächste Höhepunkt steht im Landkreis bereits am 6. Juni in Frankenberg an.
Grit Baldauf
13.03.2026
1 min.
Frankenberg: Über 100 Teilnehmer bei Berufsbildungsmesse
Dachdeckermeister Jan Lauer stellte sich 2024 bei der „#beWhatever“ vor.
2017 mit 35 Teilnehmern gestartet, sind an der Messe „#beWhatever“ nun erneut über 100 Firmen und Einrichtungen aus der Region beteiligt.
Ingolf Rosendahl
14:33 Uhr
2 min.
Trump: ICE-Beamte am Montag an Flughäfen im Einsatz
US-Präsident Trump will, dass Beamte der umstrittenen Behörde ICE sich um die Sicherheit an Flughäfen kümmern. (Archivbild)
Seit Wochen fehlt die Finanzierung für das US-Heimatschutzministerium - das verursacht auch lange Wartezeiten an Flughäfen. Nun macht der Präsident Ernst. Unklar bleibt, was er damit bezwecken will.
Mehr Artikel