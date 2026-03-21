Martin-Luther-Gymnasium in Frankenberg wird zum Karriere-Treffpunkt für Schüler, Unternehmen und Hochschulen

180 Ausbildungsberufe auf einer Messe: Die „beWhatever“ in Frankenberg deckt ein breites Spektrum ab. Jugendliche konnten sich über verschiedene Wege informieren.

100 Unternehmen, 180 Ausbildungsberufe, 300 Studiengänge und hunderte Besucher: Die Bilanz der Ausbildungs-, Studien- und Berufsmesse „beWhatever“ in Frankenberg kann sich sehen lassen. Am Martin-Luther-Gymnasium drehte sich am Samstag alles um Berufswünsche, Ausbildungsbedingungen und Übernahmechancen nach einer erfolgreichen Lehre. 100 Unternehmen, 180 Ausbildungsberufe, 300 Studiengänge und hunderte Besucher: Die Bilanz der Ausbildungs-, Studien- und Berufsmesse „beWhatever“ in Frankenberg kann sich sehen lassen. Am Martin-Luther-Gymnasium drehte sich am Samstag alles um Berufswünsche, Ausbildungsbedingungen und Übernahmechancen nach einer erfolgreichen Lehre.