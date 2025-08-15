Mehr Mut, Sicherheit, Sommer und Glück auf Samtpfoten: Vier gute Nachrichten aus Mittelsachsen

Mittweida
Mal keine Katastrophen: Mittelsachsen kann auch aufatmen und sich freuen. Wie bei diesen vier Geschichten mit jungen Vorbildern, beherztem Engagement, lauen Sommernächten und tierischen Happy Ends.
Mehr Mut: Felix Bochmann übernimmt mit 28 Jahren als wohl jüngster Schulleiter in Sachsen die evangelische Oberschule Lunzenau. Beim grassierenden Lehrermangel wäre es schon eine gute Nachricht, dass überhaupt jemand übernimmt, der Schulverein sieht Bochmann aber auch als Vorbild für den Erfolg von Quereinsteigern.
