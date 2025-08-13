Mehr Schadstellen entdeckt: Lutherstraße in Mittweida bleibt länger gesperrt

Mittweida
Die Lutherstraße bleibt wegen eines Havarieschadens weiter gesperrt. Der Schaden ist größer als gedacht. Wie lange dauern die Reparaturen?
Ein großes Bauloch klafft in der Lutherstraße in Mittweida, die Straße ist gesperrt. Vergangene Woche zeigte sich der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittleres Erzgebirgsvorland“ (ZWA) noch zuversichtlich, dass dies Ende dieser Woche beendet sein soll.
