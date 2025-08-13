Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Hohlraum unter der Lutherstraße wird derzeit beseitigt. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Der Hohlraum unter der Lutherstraße wird derzeit beseitigt. Bild: Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Schadstellen entdeckt: Lutherstraße in Mittweida bleibt länger gesperrt
Von Manuel Niemann
Die Lutherstraße bleibt wegen eines Havarieschadens weiter gesperrt. Der Schaden ist größer als gedacht. Wie lange dauern die Reparaturen?

Ein großes Bauloch klafft in der Lutherstraße in Mittweida, die Straße ist gesperrt. Vergangene Woche zeigte sich der Wasser- und Abwasserzweckverband „Mittleres Erzgebirgsvorland“ (ZWA) noch zuversichtlich, dass dies Ende dieser Woche beendet sein soll.
