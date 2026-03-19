MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Um Inklusion am Arbeitsplatz geht es in Mittweida (Symbolbild).
Um Inklusion am Arbeitsplatz geht es in Mittweida (Symbolbild). Foto: Patrick Pleul/dpa/Archiv
Um Inklusion am Arbeitsplatz geht es in Mittweida (Symbolbild).
Um Inklusion am Arbeitsplatz geht es in Mittweida (Symbolbild). Foto: Patrick Pleul/dpa/Archiv
Mittweida
Menschen mit Handicap in Arbeit: Verein informiert am Freitag in Mittweida
Redakteur
Von Franziska Bernhardt-Muth
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wie Inklusion am Arbeitsplatz gelingen kann, wird bei einem Treffen in der Werkbank 32 gezeigt.

Der Verein Arbeit und Toleranz aus Mittweida will helfen, Arbeitgeber der Region zur Beschäftigung von Menschen mit Handicap anzusprechen und informieren, wie Inklusion am Arbeitsplatz funktionieren kann. Am 20. März lädt er von 9 bis 12 Uhr zur Infoveranstaltung „Vorbehalte unbegründet“ in die barrierefreien Räume der Werkbank 32 an der...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
11:46 Uhr
2 min.
Hohe Spritpreise – Länder machen Druck auf Ministerin Reiche
Die Spritpreise in Deutschland sind seit Beginn des Iran-Kriegs stark gestiegen.
Niedersachsen wirft Wirtschaftsministerin Reiche vor, dem Preisanstieg an den Tankstellen tatenlos zuzusehen. Auf einer Sonderkonferenz soll die CDU-Politikerin jetzt Pläne zur Entlastung vorlegen.
Von Franziska Bernhardt-Muth
2 min.
11.03.2026
2 min.
Kommentar zur Burgstädter Straße: Geduld ist am Ende
Meinung
Redakteur
Der Frust an der Burgstädter Straße in Mittweida währt seit 20 Jahren.
Einmal viel Verkehr erfahren und was es heißt, diesen täglich zu erleben: Das kann man an der Burgstädter Straße. Doch darf es so nicht noch zehn Jahre bleiben.
Franziska Bernhardt-Muth
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
09.03.2026
1 min.
Nach Frühjahrsputz bekommt Mittweida seine erste Osterkrone
Mittweida startet mit einer Aktionswoche in den Frühling (Symbolbild).
Jeder kann helfen, die Stadt vom Müll zu befreien. Zum Abschluss werden Frühblüher gepflanzt und ein Brunnen erhält einen besonderen Schmuck.
Franziska Bernhardt-Muth
11:46 Uhr
4 min.
Ski-Historie winkt: Aicher vor Kugel-Showdown gegen Shiffrin
Wer gratuliert wem beim Weltcup-Finale? Emma Aicher (links) und Mikaela Shiffrin stehen vor einem großen Showdown. (Archivbild)
Nach zwei Olympia-Medaillen hat Emma Aicher auch im Weltcup den größtmöglichen Triumph im Visier. Sie fordert keine Geringere als US-Ass Mikaela Shiffrin. Der Showdown elektrisiert die Ski-Welt.
Manuel Schwarz, dpa
Mehr Artikel