Menschen mit Handicap in Arbeit: Verein informiert am Freitag in Mittweida

Mittweida
Wie Inklusion am Arbeitsplatz gelingen kann, wird bei einem Treffen in der Werkbank 32 gezeigt.
Der Verein Arbeit und Toleranz aus Mittweida will helfen, Arbeitgeber der Region zur Beschäftigung von Menschen mit Handicap anzusprechen und informieren, wie Inklusion am Arbeitsplatz funktionieren kann. Am 20. März lädt er von 9 bis 12 Uhr zur Infoveranstaltung „Vorbehalte unbegründet“ in die barrierefreien Räume der Werkbank 32 an der...
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