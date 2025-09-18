„Menschen wollen etwas verändern, wissen aber nicht wie“: Ex-Landrat über die öffentliche Stimmung

Erstmals seit seinem Rücktritt trat Mittelsachsens Ex-Landrat Dirk Neubauer (parteilos) jetzt in Döbeln in einem öffentlichen Forum auf. Wie seine Kritik an der Politik lautet:

Neubauers Gesprächspartnerin in einem Forum in Döbeln war Anita Maaß (FDP), seit 20 Jahren Bürgermeisterin von Lommatzsch. Beide eint der Rückzug aus der Lokalpolitik, den Neubauer vollzogen hat und Maaß für 2026 plant. Die Gründe sind gegensätzlich. Das Interesse der Bürger war groß. Im Café Courage reichten die Stühle nicht.