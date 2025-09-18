Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • „Menschen wollen etwas verändern, wissen aber nicht wie“: Ex-Landrat über die öffentliche Stimmung

Dirk Neubauer ist bei vielen Demos dabei, auch in Rochlitz bei der Bunten Jugend gegen die AfD.
Dirk Neubauer ist bei vielen Demos dabei, auch in Rochlitz bei der Bunten Jugend gegen die AfD. Bild: Ingolf Rosendahl
Mittweida
„Menschen wollen etwas verändern, wissen aber nicht wie“: Ex-Landrat über die öffentliche Stimmung
Von Ingolf Rosendahl
Erstmals seit seinem Rücktritt trat Mittelsachsens Ex-Landrat Dirk Neubauer (parteilos) jetzt in Döbeln in einem öffentlichen Forum auf. Wie seine Kritik an der Politik lautet:

Neubauers Gesprächspartnerin in einem Forum in Döbeln war Anita Maaß (FDP), seit 20 Jahren Bürgermeisterin von Lommatzsch. Beide eint der Rückzug aus der Lokalpolitik, den Neubauer vollzogen hat und Maaß für 2026 plant. Die Gründe sind gegensätzlich. Das Interesse der Bürger war groß. Im Café Courage reichten die Stühle nicht.
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
29.08.2025
2 min.
Rochlitz: Bunter Protest gegen AfD-Bürgerdialog
Rund 100 Teilnehmer protestierten am Freitag in Rochlitz gegen ein AfD-Bürgerforum.
Die Bunte Jugend Rochlitz protestierte Freitagabend gegen einen Bürgerdialog. Zu diesem hatten überregionale Abgeordnete der AfD ins Bürgerhaus eingeladen. Das missfiel der überparteilichen Gruppe.
Ingolf Rosendahl
12.09.2025
3 min.
Drogenhandel, Betrug, Diebstahl: Das sind die nächsten Verhandlungen am Amtsgericht Döbeln
Hier wird Recht gesprochen: das Amtsgericht in Döbeln.
Die „Freie Presse“ informiert über ausgewählte Verhandlungen, die für die kommende Woche angekündigt sind. Sie sind öffentlich und finden am Amtsgericht Döbeln, Rosa-Luxemburg-Straße 16, statt.
Ingolf Rosendahl
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
